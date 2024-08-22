Apple увольняет руководителя App Store — на фоне реорганизации подразделения и давления регуляторов ЕС

Руководитель App Store уходит из компании в рамках реорганизации подразделения, которое ранее привлекло внимание регуляторов из-за опасений о «слишком большой власти на рынке мобильного программного обеспечения».
Об уходе Мэта Фишера, который запланирован на октябрь, впервые сообщил Марк Гурман из Bloomberg.
«Мэт Фишер, который руководил бизнесом App Store с 2010 года, покидает Apple в октябре, по словам людей, осведомленных в этом вопросе. Группа App Store разделена на две команды: одна контролирует собственный магазин Apple, а вторая будет отвечать за распространение альтернативных программ».
Исполнительным директором App Store останется работать Фил Шилер, а сама реорганизация направлена на выполнение требований регуляторов относительно разрешения альтернативных магазинов приложений и методов оплаты на iPhone, iPad и других устройствах компании.
«После 21 года работы в Apple я принял решение уйти из нашей невероятной компании», — сообщил Фишер своей команде в электронном письме. «Я думал об этом некоторое время, и поскольку мы также реорганизуем команду, чтобы лучше управлять новыми вызовами и возможностями, сейчас подходящий момент, чтобы передать эстафету двум выдающимся лидерам моей команды».
Карсон Оливер, будет руководить группой App Store, а Энн Тай возглавит новую команду, ответственную за альтернативные магазины. Оба менеджера будут отчитываться перед Шиллером.
В течение последних нескольких лет бизнес Apple App Store находился под давлением разработчиков и регуляторов. В 2024 году компании пришлось обновить свою политику относительно альтернативных магазинов и способов оплаты в соответствии с новыми законами ЕС под угрозой огромных штрафов. В то же время компания все еще ищет обходные пути, вводя дополнительные комиссии для разработчиков.
Бизнес App Store генерирует около $20 млрд дохода в год в рамках сегмента услуг Apple (направления, которое стало особенно критичным для компании на фоне замедления роста продаж iPhone).
Помимо надзора за магазинами приложений для всех устройств Apple, Фишер руководил службой Apple Arcade — игровой платформой, запущенной в 2019 году. В то же время он все еще будет оставаться ответственным за мероприятия Apple по запуску продуктов.
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