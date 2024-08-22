Apple увольняет руководителя App Store — на фоне реорганизации подразделения и давления регуляторов ЕС

Руководитель App Store уходит из компании в рамках реорганизации подразделения, которое ранее привлекло внимание регуляторов из-за опасений о «слишком большой власти на рынке мобильного программного обеспечения».

Об уходе Мэта Фишера, который запланирован на октябрь, впервые сообщил Марк Гурман из Bloomberg.

«Мэт Фишер, который руководил бизнесом App Store с 2010 года, покидает Apple в октябре, по словам людей, осведомленных в этом вопросе. Группа App Store разделена на две команды: одна контролирует собственный магазин Apple, а вторая будет отвечать за распространение альтернативных программ».

Исполнительным директором App Store останется работать Фил Шилер, а сама реорганизация направлена на выполнение требований регуляторов относительно разрешения альтернативных магазинов приложений и методов оплаты на iPhone, iPad и других устройствах компании.

«После 21 года работы в Apple я принял решение уйти из нашей невероятной компании», — сообщил Фишер своей команде в электронном письме. «Я думал об этом некоторое время, и поскольку мы также реорганизуем команду, чтобы лучше управлять новыми вызовами и возможностями, сейчас подходящий момент, чтобы передать эстафету двум выдающимся лидерам моей команды».

Карсон Оливер, будет руководить группой App Store, а Энн Тай возглавит новую команду, ответственную за альтернативные магазины. Оба менеджера будут отчитываться перед Шиллером.

В течение последних нескольких лет бизнес Apple App Store находился под давлением разработчиков и регуляторов. В 2024 году компании пришлось обновить свою политику относительно альтернативных магазинов и способов оплаты в соответствии с новыми законами ЕС под угрозой огромных штрафов. В то же время компания все еще ищет обходные пути, вводя дополнительные комиссии для разработчиков.

Бизнес App Store генерирует около $20 млрд дохода в год в рамках сегмента услуг Apple (направления, которое стало особенно критичным для компании на фоне замедления роста продаж iPhone).

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Помимо надзора за магазинами приложений для всех устройств Apple, Фишер руководил службой Apple Arcade — игровой платформой, запущенной в 2019 году. В то же время он все еще будет оставаться ответственным за мероприятия Apple по запуску продуктов.