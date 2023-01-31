Galaxy S23 + Galaxy Book 3 — чего ждать от презентации Samsung Unpacked 1 февраля

На 1 февраля запланировано проведение очередного мероприятия Samsung Unpacked, посвящённого анонсу новых устройств. Трансляция начнётся в 20:00 по Киевскому времени. Рассмотрим, чего можно ожидать от этой презентации.

Смартфоны Galaxy S23

Основное внимание на Samsung Unpacked будет уделено новой линейке флагманских смартфонов Galaxy S23. Ещё до официального анонса в сеть просочилось большое количество слухов и утечек, подробно описывающих грядущие новинки. Ожидается, что Samsung анонсирует три версии: стандартную Galaxy S23, более крупную Galaxy S23 Plus и топовую Galaxy S23 Ultra.

По предварительным данным, Galaxy S23 и S23 Plus получили 6,1 и 6,6-дюймовые OLED-дисплеи с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Версии Galaxy S23 Ultra пророчат 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц. Скорее всего, все три модели оснащены новейшим флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Пользователям будут доступны различные конфигурации памяти, включая 8 или 12 ГБ оперативной памяти и хранилище ёмкостью от 128 ГБ до 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора варьируется от 3900 мАч до 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт на Plus и Ultra и 25 Вт на S23.

Ожидается, что топовая версия Galaxy S23 Ultra получил 200-мегапиксельный сенсор главной камеры, а также три дополнительных модуля: 12-мегапиксельный сверхширокоугольный, 10-мегапиксельный телефото с 3-кратным оптическим зумом и 10-мегапиксельный телефото с 10-кратным оптическим зумом. Версии Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus получат по три камеры: 50-мегапиксельную основную, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную и 10-мегапиксельную телефото с 3-кратным оптическим зумом.

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По предварительным данным, цена Galaxy S23 начинается с $799,99, Galaxy S23 Plus – с $999,99, Galaxy S23 Ultra – с $1199,99.

Ноутбуки Galaxy Book 3

Если верить странице предварительного резервирования, одновременно со смартфонами Galaxy S23 будет анонсирована и линейка ноутбуков Galaxy Book 3. Ожидается, что пользователям предложат сразу 5 моделей: Galaxy Book 3, Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 Pro 360 и Book 3 Ultra.

Некоторые сведения об этих устройствах уже просочились в сеть. Флагманской версии Samsung Galaxy Book 3 Ultra приписывают 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1800p, процессор Intel Core i9-13900H, 32 ГБ оперативной памяти, накопитель ёмкостью 1 ТБ и дискретную видеокарту Nvidia RTX 4070. Дисплей сенсорный и обладает поддержкой стилуса.

Остальные устройства поровну разделены на традиционные ноутбуки и модели, позволяющие поворачивать дисплей на 360 градусов. Модель Galaxy Book 3 Pro 360 будет доступна с 16-дюймовым сенсорным (с поддержкой стилуса) 1800p OLED-дисплеем, процессорами Intel i5-1340P или i7-1360, интегрированной графикой, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью до 1 ТБ. Для модели Galaxy Book 3 Pro предусмотрена дополнительная 14-дюймовая модификация.

Но планшетов, наушников и умных часов не будет

В прошлом году вместе с флагманскими смартфонами Galaxy S22 компания Samsung также анонсировала планшет Tab S8. Но в этот раз якобы компания пересмотрела планы по выпуску планшета из-за снижения потребительского спроса. Планшет следующего поколения может появиться позже в этом году.

Аналогичная история и с беспроводными наушниками. У компании есть несколько линеек наушников, и обновлять их сейчас не планируется. Новые версии могут появиться через несколько месяцев.

Наконец, последний раз умные часы Samsung обновлялись в августе прошлого года, когда вышла Galaxy Watch 5. Как правило, компания выпускает новые версии часов раз в 12 месяцев, так что анонс Galaxy Watch 6 следует ожидать в августе 2023 года.

Источник: The Verge