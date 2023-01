Утечка спецификаций Samsung Galaxy S23 подтверждает Snapdragon 8 Gen 2, более емкие батареи и 200-Мп камеру в S23 Ultra

Технические характеристики всех трех устройств будущей флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S23, проникшие в интернет, дают более-менее полную картину того, что следует ожидать на презентации 1 февраля.

WinFuture опубликовал полный перечень технических характеристик Galaxy S23 и S23 Plus, подтверждающих информацию, предоставленную в Twitter аккаунтом @BillbilKun, который также владеет официальными спецификациями топового Galaxy S23 Ultra от Samsung.

Official technical sheet for Samsung Galaxy S23 and S23+ (dedicated to France)

We can see some slight differences with what we know from previous rumors (as the wireless charging max power)https://t.co/mlZlPZxw2L

— billbil-kun (@BillbilKun) January 17, 2023