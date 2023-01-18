Утечка спецификаций Samsung Galaxy S23 подтверждает Snapdragon 8 Gen 2, более емкие батареи и 200-Мп камеру в S23 Ultra

Технические характеристики всех трех устройств будущей флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S23, проникшие в интернет, дают более-менее полную картину того, что следует ожидать на презентации 1 февраля.

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WinFuture опубликовал полный перечень технических характеристик Galaxy S23 и S23 Plus, подтверждающих информацию, предоставленную в Twitter аккаунтом @BillbilKun, который также владеет официальными спецификациями топового Galaxy S23 Ultra от Samsung.

PREMIERE Official technical sheet for Samsung Galaxy S23 and S23+ (dedicated to France) We can see some slight differences with what we know from previous rumors (as the wireless charging max power)https://t.co/mlZlPZxw2L — billbil-kun (@BillbilKun) January 17, 2023

Камеры

Подтверждается то, что Galaxy S23 Ultra получил 200-мегапиксельный сенсор, а также три дополнительные задние камеры: 12-мегапиксельную ультраширокую, 10-мегапиксельный телефотообъектив с 3-кратным оптическим зумом и еще один 10-мегапиксельный с 10-кратным оптическим зумом.

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У Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus получат по три камеры: 50-мегапиксельную основную, 12-мегапиксельную ультраширокую и один 10-мегапиксельный телефотообъектив с 3-кратным оптическим зумом.

Дисплеи

Galaxy S23 Ultra, очевидно, является самым большим из трех телефонов с 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц. Galaxy S23 и S23 Plus получили 6,1 и 6,6-дюймовые OLED-дисплеи, оба с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц.

Вероятно, все три телефона получат выемку с 12-мегапиксельной селфи-камерой и рейтинг защиты от пыли и воды IP68.

Процессор

Все три телефона, похоже, будут оснащены последним флагманским процессором Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2. По крайней мере, на рынках Франции и Германии, откуда, происходят эти технические характеристики.

Samsung будет почти наверняка использовать тот же процессор в США на основе предыдущих моделей, но ранее производитель использовал собственные процессоры Exynos на некоторых международных рынках.

Память

Galaxy S23 Ultra получит 8/12 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. У S23 и S23 Plus будет только 8 ГБ оперативной памяти и от 128 ГБ до 512 ГБ встроенной.

Аккумуляторы

Для Galaxy S23 предусмотрена батарея емкостью 3900 мАч, для S23 Plus – 4700 мАч и 5000 мАч для Ultra. Plus и Ultra будут поддерживать быструю зарядку до 45 Вт против 25 Вт на базовом S23.

В сочетании с утечками изображений всех трех телефонов мы получили неплохое представление о важных аппаратных деталях линейки Galaxy S23 от Samsung. Но, судя по прошлым релизам, 1 февраля, когда Samsung анонсирует телефоны и новый Galaxy Book, похоже, можно ожидать еще несколько программных сюрпризов.

Источник: The Verge