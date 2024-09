Garry’s Mod установила рекорд Гиннесса: самая продаваемая ПК-игра в истории

Новое издание Книги рекордов Гиннеса для геймеров 2025 года официально признало Garry’s Mod самым успешным ПК-эксклюзивом всех времен. Эта игра-песочница, которую создала студия Facepunch Studios, вышла еще в 2004 году и быстро завоевала сердца игроков.

Garry’s Mod is now officially ‘The Best Selling PC Exclusive Ever’ in the @GWR Gamer’s Edition 2025!#GWR2025 #GamersEdition2025 pic.twitter.com/QMXnb4Ci7z

