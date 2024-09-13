Garry’s Mod установила рекорд Гиннесса: самая продаваемая ПК-игра в истории

Новое издание Книги рекордов Гиннеса для геймеров 2025 года официально признало Garry’s Mod самым успешным ПК-эксклюзивом всех времен. Эта игра-песочница, которую создала студия Facepunch Studios, вышла еще в 2004 году и быстро завоевала сердца игроков.
Garry’s Mod is now officially ‘The Best Selling PC Exclusive Ever’ in the @GWR Gamer’s Edition 2025!#GWR2025 #GamersEdition2025 pic.twitter.com/QMXnb4Ci7z
— Garry’s Mod (@gmodofficial) September 12, 2024
Garry’s Mod построен на основе игровых элементов от Valve, в частности Half-Life 2, Portal и Left 4 Dead. Игра предоставляет пользователям безграничные возможности для взаимодействия с различными объектами, что обеспечило ее популярность среди игроков всех возрастов и интересов.
За 18 лет существования Garry’s Mod разошлась тиражом более 20 миллионов копий на платформе Steam. Этот показатель превзошел даже такие хиты, как Total War: Warhammer 2 и World of Warcraft, если брать во внимание только ПК-версии.
Влияние Garry’s Mod на игровую индустрию выходит далеко за пределы собственно самой игры. Сообщество создало популярные режимы, такие как Prop Hunt и Trouble in Terrorist Town, которые впоследствии стали отдельными феноменами. Кроме того, игра стала платформой для создания многочисленных машинима-фильмовМашинима (англ. Machinima) — разновидность видео, созданных на основе игрового движка видеоигр, а также технология создания таких видео..
Гарри Ньюман, создатель игры, признался, что не ожидал такого успеха. В соцсети X он в шутку сказал:
«Никогда не думал, что стану рекордсменом, и это не будет связано с креветочными чипсами».
Согласно данным SteamDB, за последние сутки в Garry’s Mod одновременно играли более 24 000 пользователей. Игру можно приобрести в Steam за ₴169.
Источник: Neowin
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