GeForce RTX 5090 устроила фаер-шоу на камеру во время первого запуска: случай не гарантийный

Вадим Карпусь

Редкий, но показательный случай произошел с видеокартой GeForce RTX 5090 — устройство загорелось буквально в момент запуска системы. Пользователь успел зафиксировать инцидент на камеру, однако получить гарантийную замену не сможет.


Видео опубликовали на платформе Bilibili. По словам владельца, он только что установил новый блок питания мощностью 1300 Вт и впервые смонтировал в систему видеокарту MSI GeForce RTX 5090 Trio. Перед первым запуском решил записать процесс включения — «на всякий случай». Осторожность оказалась не напрасной.

Как только ПК стартовал, из видеокарты вырвались открытые языки пламени — причем сразу из нескольких участков платы. Пользователь мгновенно выключил систему, но RTX 5090 фактически вышла из строя. Несмотря на это, остальные компоненты остались работоспособными. На деталях видны следы подгорания, однако система продолжает работать — сейчас владелец использует GeForce RTX 5060.

Подобные инциденты с линейкой RTX 5090 уже случались, но в основном речь шла о плавлении 16-контактного разъема питания. В таких случаях пользователи могли рассчитывать на замену по гарантии при условии соблюдения рекомендаций производителя по подключению. Здесь ситуация другая: возгорание произошло сразу в нескольких точках. По информации @unikoshardware, короткое замыкание могло зацепить цепь VRM, питающую видеопамять.


Особенно интересно выглядит ситуация с гарантией. В Китае видеокарта GeForce RTX 5090 официально запрещена, поэтому оформить заявку на возврат товара могут лишь владельцы версий GeForce RTX 5090 D или RTX 5090 D V2, созданных для китайского рынка. Стандартная RTX 5090 под эту программу не подпадает.

NVIDIA RTX 5090 вспыхнула во время игры в Battlefield 6 — это был не разъем питания

И это особенно болезненно учитывая ценник. Сегодня RTX 5090 в большинстве регионов продается за $4000 и выше, что делает ее одной из самых дорогих потребительских видеокарт на рынке. В данном случае владелец потерял именно видеокарту, но сохранил остальную часть системы. В худшем случае все это могло завершиться значительно большими убытками.

Источник: wccftech

