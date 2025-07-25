Новости Устройства 25.07.2025 comment views icon

Разъем питания NVIDIA RTX 5090 сгорел с идеальным подключением во время игры в Wuchang

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Олексій Єрін

Автор новостей

Разъем питания NVIDIA RTX 5090 сгорел с идеальным подключением во время игры в Wuchang

Стало известно об очередном случае расплавленного разъема видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090. Проблема зафиксирована на фото как до инцидента, так и после.

Онлайн-издание DSO Gaming столкнулось с уже широко известной проблемой расплавленного разъема видеокарты GeForce RTX 5090. При этом, по словам главного редактора DSO Gaming, Джона Пападопулоса, разъем был подключен правильно — четко по инструкции.

Перед тем как использовать видеокарту, Джон заранее сделал несколько фотографий подключенного разъема и даже записал видео, на котором видно, как карта работает под нагрузкой. Также он уточнил, что кабель питания использовался комплектный.

Роз'єм живлення NVIDIA RTX 5090 згорів з ідеальним підключенням під час гри в Wuchang
Фото разъема до того как он расплавился / DSO Gaming

Некоторые читатели издания заметили, что на фото есть небольшой зазор между разъемом и портом в верхней части. Но, по словам Джона, это был максимально возможный контакт с видеокартой. Также он добавил, что в течение 20 минут игры у WUCHANG: Fallen Feathers карта работала стабильно при 100% нагрузке: не было ни дыма ни запаха, а температура GPU не превышала 78 °C.

Однако со временем разъем все же перегрелся и из него пошел дым. Почувствовав запах гари, Джон быстро отключил видеокарту от системы — которая в тот момент работала стабильно, будто ничего не произошло. Когда же он снова подключил карту к системе, она проработала еще 20 минут под высокой нагрузкой без каких-либо проблем.

Роз'єм живлення NVIDIA RTX 5090 згорів з ідеальним підключенням під час гри в Wuchang
Фото расплавленного разъема / DSO Gaming

Джон отметил, что в результате расплавились не верхние, а нижние контакты разъема, что свидетельствует о, вероятно, плохом контакте именно верхней группы контактов, в которой усомнились читатели (так как вся нагрузка пошла на нижнюю). Однако он еще раз подчеркнул, что разъем был вставлен до конца.

На фото видно, что разъем будто действительно вставлен не до конца. Возможно это заводской брак не разъема кабеля, а разъема видеокарты. Было бы неплохо, если бы NVIDIA обратила внимание на эту ситуацию и дала свой комментарий на все произошедшее.

Источник: Wccftech

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