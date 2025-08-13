NVIDIA RTX 5090 вспыхнула во время игры в Battlefield 6 — это был не разъем питания

Battlefield 6 зажгла NVIDIA RTX 5090 в буквальном смысле — видеокарта производства Zotac горела 10 секунд. На этот раз проблема была глубже, чем разъемы питания, тоже буквально.

На тайваньском форуме Gamer.com.tw пользователь york4517 на тайваньском форуме Gamer.com.tw рассказал о случае с видеокартой Zotac RTX 5090 AMP Extreme, которая загорелась во время игровой сессии в открытой бета-версии Battlefield 6. Игрок заметил яркую вспышку и запах горелого внутри ПК, изображение на экране застыло. Возгорание видеокары длилось около 10 с, в результате чего она локально почернела и оплавилась. Материнская плата и SSD также получили повреждения, почернели даже трубки жидкостного охлаждения.

На фото можно увидеть сильные ожоги вокруг нижнего края, со стороны материнской платы. UNIKO’s Hardware, который сообщил об инциденте, связывает возгорание с линией питания подсистемы памяти MSVDD и подозревает короткое замыкание MOSFET или обрыв фазы в этой области. Обозреватель пишет, что уже видел два подобных случая, один из них с видеокартой Zotac. Характер повреждений на фотографиях свидетельствует о быстром локальном сбое питания, который прожег дорожки и компоненты вокруг.

Стоит отметить, что в этот раз сгорел не разъем питания, как во многих предыдущих случаях с RTX 5090. Впрочем, уже попадались случаи, не связанные с разъемом направления. Одна из видеокарт подверглась перегоранию конденсатора или фазы VRM, при этом 12-вольтовый разъем тоже остался целым. На этот раз не обошлось без действий пользователя, поскольку он подтвердил, что видеокарта работала с пониженным напряжением. Но это распространенная настройка, которая обычно не ведет к возгоранию.

Владелец сгоревшей карты сразу заинтересовался вопросами гарантии. Поскольку ПК был приобретен в сборке, мастерская пока координирует работу с дистрибьютором и местным агентом Zotac по ее проверке, решение о замене или компенсации пока не принято. SSD, который также был поврежден, рассматривается отдельно.

Комментаторы на форуме отмечают, что напряжение по умолчанию на видеокартах агрессивно растет и достигает 1,1 В с большой нагрузкой и 1,03 В даже при умеренном использовании. Удаление NVIDIA схемы балансировки нагрузки тока, кажется, еще больше дестабилизирует распределение питания, вызывая неравномерный поток тока и перегрев вследствие этого. Как сообщает Tom’s Hardware, Zotac пока не прокомментировала этот случай. VideoCardz добавляет, что видеокарты Zotac RTX 5090 оснащены индикатором безопасности, предназначенным для уведомления о любых потенциальных проблемах с подключением.