Геймдиректор Overwatch Джефф Каплан покидает Blizzard после 19 лет работы

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Джефф Каплан, наиболее публичная фигура в команде мультиплеерного шутера Overwatch от Blizzard Entertainment, объявил об уходе из компании. Что примечательно, объявление было сделано в самый разгар вчерашней презентации новинок Apple.

Что конкретно послужило причиной ухода, неясно. В прощальном письме уже бывший геймдиректор Overwatch сдержанно поблагодарил всех поклонников за поддержку.

«Для меня было настоящей честью создавать целые миры и героев для такой невероятной аудитории. Я хочу выразить свою глубокую благодарность всем в Blizzard, кто поддерживал наши игры, наши команды и игроков. Но отдельно мне хочется поблагодарить разработчиков, которые разделили со мной это невероятное путешествие. Никогда не принимайте мир таким, каким он кажется. Всегда старайтесь увидеть его таким, каким он мог бы стать» Джефф Каплан разработчик видеоигр

Джефф Каплан присоединился к Blizzard в 2002 году. В компанию его привел Роб Пардо, ведущий дизайнер Warcraft III и World of Warcraft. После QA-тестирования Warcraft III и разработки PvE-элементов WoW Каплан возглавил разработку MMO Titan, которая в итоге была отменена и стала донором для Overwatch. В итоге Каплан не только руководил командой Overwatch, но регулярно общался с поклонниками игры. О дальнейших планах топ-менеджер не проронил ни слова.

Пока неясно, что значит уход Джеффа Каплана для будущего Overwatch. Его заменит Аарон Келлер, один из членов оригинальной команды разработчиков Overwatch и ветеран Blizzard с 18-летним стажем.

В своем обращении к игрокам Аарон Келлер поблагодарил бывшего геймдиректора за его вклад в развитие проекта, назвав его «отличным лидером, ментором и другом». Он также отметил, что разработка Overwatch 2 «продолжается в хорошем темпе» и пообещал в будущем чаще делиться обновлениями о прогрессе по Overwatch 2 и новых функциях.