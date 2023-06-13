Геймплей Dragon’s Dogma 2, перенос Pragmata и сборник-переиздание Ace Attorney — главные анонсы Capcom Showcase 2023

Capcom уже может похвастаться удачными большими релизами в этом году – вышли Street Fighter 6 и римейк Resident Evil 4. На презентации компании речь шла и об известных играх — Mega Man, Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter — но основное внимание Capcom сконцентрировала на новых тайтлах.

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Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Мрачное, но вместе с тем довольно красочное, приключение по мотивам традиционных японских верований. В «Пути богини» игрока ждет множество неизвестно откуда растущих жутких мистических рук и бои на мечах. Игра выйдет на Xbox, PS5 и ПК, но даты релиза пока нет.

Pragmata

Фантастический боевик с роботами и странно спокойной на фоне побоищ маленькой девочкой (владеющей какой-то цифровой магией?). Девочка роняет лист бумаги, на котором зачеркнуты даты 2022 и 2023 с пометкой «Очень сожалеем» – Capcom переносит релиз еще дальше. Игра появится на PS5, Xbox Series X и ПК.

Exoprimal

Фантастика с динозаврами, мечами, пушками и путешествиями во времени выйдет 14 июля на ПК, PlayStation и Xbox, а с 16 по 18 июня пройдет открытый бета-тест. Трейлер игры с кровавым месивом из динозавров имеет возрастной рейтинг и его нельзя просто взять и вставить на сайт. Exoprimal получила дорожную карту и боевой пропуск.

Dragon’s Dogma 2

Сиквел известной фентезийной игры, выпущенной более 10 лет назад, демонстрирует не то, чтоб очень современную, но достаточно приятную графику. По заявлению Capcom, игровой мир будет в четыре раза больше первой части. Трейлер игры не содержит даты релиза.

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Ghost Trick

Презентация ремастера детективно-мистического квеста Ghost Trick содержит подробный рассказ об игре на фоне демонстрации гемплея. Поиграть можно и самостоятельно – доступна демо-версия игры с переносом прогресса в финальный релиз, который состоится 30 июня.

Коллекция Ace Attorney

Сборник детективных игр в стиле аниме с говорящими головами Ace Attorney включает перенесенные на современные консоли части с 4 по 6. Обновленные игры с улучшенной графикой ждут поклонников следующем году.

Источники: The Verge, IGN