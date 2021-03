Переносы 2021. Какие игры пострадали и что вообще происходит

2020 год приучил нас к переносам кинопремьер, 2021 приучает к переносам видеоигр. Эпидемия «корректировок дат релизов», начавшаяся еще в конце прошлого года, захлестнула индустрию. За первые три месяца текущего года вышла только одна AAA-игра – Hitman 3, хотя в обычных условиях на февраль-март приходится как минимум 3-5 крупных релизов. Да и AA-игры 2021 можно пересчитать буквально по пальцам одной руки. Что происходит и кто в этом виноват?

Почему вообще переносят игры

В материале, посвященном самым интересным играм 2021 года, мы немного зацепили эту тему, давайте разберемся чуть глубже. Итак, почему вообще переносят игры?

На самом деле причин переноса релиза может быть множество, но все их можно свести к двум – производственной и финансовой. Как понятно из названия, производственная связана с проблемами в разработке, которые могут быть самой разной глубины и сложности. В первую очередь это переоценка собственных сил, чем зачастую страдают начинающие разработчики, хотя ошибиться в расчете сроков могут даже самые опытные студии. Вторые по частоте – ошибки менеджмента: неправильное распределение задач, неумение делегировать полномочия, авторитарный стиль управления. Вспомним, в какой ад превратилась разработка Cyberpunk 2077 или Red Dead Redemption 2, когда разработчикам пришлось переделывались с нуля целые готовые куски игры и/или уже отлаженные механики по прихоти руководителей студии. Еще один потенциальный источник проблем – освоение нового движка, особенно плохо документированного. Так, например, пострадала Anthem от BioWare на Frostbite 3.0 или Crucible от Amazon Game Studios на движке Lumberyard, впрочем, у последней была масса разнообразных проблем.

Самая «любимая» игроками причина задержки – большое количество багов. «Любимая» еще и потому, что, если на финальной стадии разработки в игре много глюков и релиз переносится, это с большой долей вероятности означает, что все их в любом случае не исправят и первые несколько недель проект будет практически неиграбельным. К этому же классу причин можно отнести и недостаточную оптимизацию игры или желание разработчиков добавить поддержку какой-либо модной функции в самый последний момент. Впрочем, зачастую последняя причина – это просто отговорка, чтобы оправдать ошибки в управлении.

К финансовым причинам относятся перенос из-за совпадения дат выхода нескольких крупных игр и перенос релиза на следующий финансовый год. И если первый это совершенно оправданное решение, направленное на повышение продаж (игроки просто не будут покупать две большие и дорогие игры в течение одной недели) и более эффективное использование маркетинговых средств, то второй, хотя и несет в себе определенные финансовые резоны, особенно для компаний, чьи акции торгуются на бирже, зачастую связан с какими-то серьезными производственными проблемами и используется в качестве оправдания/прикрытия.

Нюансы 2021 года

К стандартным и уже привычным для игроков причинам, описанным выше, в 2021 г. добавилось еще несколько «поводов для беспокойства».

Во-первых, это пандемия COVID-19. И хотя мы уже отмечали, что пандемия стала отличной отговоркой, чтобы прикрыть управленческие ошибки, некоторое влияние на процесс разработки карантин и переход на «удалёнку» все-таки оказывают. Несмотря на развитие средств совместной работы и широкое использование аутсоурса, синергию непосредственного общения нельзя недооценивать. Сотрудники, сидящие за соседними столами или в соседних комнатах, быстрее решают проблемы, даже если общаются при этом через мессенджеры. Опять-таки, при совместной работе в офисе время на совещания или согласование сокращается. Кроме того, не стоит забывать и об отмеченной еще в Pixar «синергии кафетерия», когда во время случайных встреч за кофе или обедом сотрудники разных отделов обмениваются информацией и мнениями, что порой приводит к очень интересным результатам. Даже комендантский час, действовавший или все еще действующий в некоторых европейских странах, влияет на разработку, не позволяя засиживаться в офисе допоздна, как это принято в игровой индустрии.

Во-вторых, 2018–2020 г. запомнился нам большим числом скандалов, связанных с неприемлемым поведением руководителей и сотрудников разных студий. Особо досталось Riot Games, Ubisoft, Крису Авеллону и Paradox Interactive. Разбирательства, связанные с этими историями, задели и игры, разрабатываемые при участии обвиняемых в непристойном поведении гейм-дизайнеров и руководителей – студии начали активно открещиваться от токсичных персон, зачастую удаляя из проектов все их наработки. Естественно, это повлияло на игры, релиз которых запланирован на 2021 г.

В-третьих, после череды расследований Джейсона Шрайера (Bloomberg, ранее Kotaku) и других журналистов о регулярных переработках и токсичной атмосфере в крупных игровых компаниях, студии стараются ослабить давление на сотрудников, сократить число переработок и т.д. Что, естественно, ведет к увеличению срока разработки и переносу дат. Менеджеры опасаются скандалов, которые могут привести в том числе и к финансовым потерям.

В-четвертых, дефицит электронных компонентов и майнинговая лихорадка продолжают оказывать влияние на игровую индустрию. Из-за завышенных цен на комплектующие и недоступности консолей нового поколения многие игроки откладывают апгрейд на неопределенный срок, а значит, откажут себе и в покупке игр, требующих нового железа или рекламируемых как технологически продвинутые. Это, несомненно, повлияет на тиражи игр 2021 г., так что некоторые компании в данных условиях решат не рисковать и сдвинут самые требовательные к железу релизы на 2022 г. и дальше. Дефицит чипов, скорее всего, продлится до конца 2021 г., но учитывая продолжающийся майнинговый ажиотаж, может зацепить и первую половину 2022 г.

И наконец, в-пятых… фактор Cyberpunk 2077. Релиз фантастической RPG от CD Projekt RED оказался настолько проблемным и нанес такой урон репутации студии, что поляки до сих пор не могут разгрести последствия. Удаление из магазина Sony, групповые иски пользователей, потеря стоимости акций, обвинения в использовании инсайдерской информации при торговле на бирже, жалобы сотрудников… Похоже, случай с Cyberpunk серьезно напугал индустрию и теперь издатели дуют на воду, один за другим перенося релизы на более поздний срок.

Пострадавшие

Что ж, с причинами вроде бы разобрались, теперь давайте посмотрим, кто уже пострадал от череды переносов 2020-21 гг. Игры отсортированы по новой дате выхода.

Планировалось конец 2020 г.

Новая дата релиза 1 апреля 2021 г.

Жанр action/RPG

Разработчик / издатель People Can Fly / Square Enix

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Outriders – первая из перенесенных игр, которая выходит в 2021 г. Изначально планировалось, что эта action/RPG в духе Destiny станет одним из первых релизов на консолях нового поколения, но затем дату выхода перенесли на 2 февраля 2021 г., а потом сдвинули еще раз, на 1 апреля 2021 г. Официальная причина переноса – дополнительное время для тюнинга и полировки игры.

Планировалось март 2021 г.

Новая дата релиза 30 апреля 2021 г.

Жанр шутер от третьего лица, хоррор

Разработчик / издатель Housemarque / Sony Interactive Entertainment

Платформы PlayStation 5

Returnal должна была выйти еще в середине марта, но была перенесена на конец апреля. Официальная причина – дополнительная полировка и повышение качества игры, читай «ошибки в управлении и определении сроков». Фантастический хорор/рогалик, являющийся эксклюзивом Sony PlayStation 5, уже ушел на золото.

Планировалось I квартал 2021

Новая дата релиза конец весны 2021 / осень 2021

Жанр космический симулятор

Разработчик / издатель Frontier Developments

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4

Odyssey – крупное обновление Elite Dangerous, которое должно добавить возможность высадки на планеты, наземные бои и сделать Star Citizen просто ненужной. Изначально релиз был запланирован на начало 2021 г., затем передвинут на конец весны 2021 для PC-версии и осень 2021 для консольной. Впрочем, по нынешним меркам это совсем немного.

Планировалось апрель 2021 г.

Новая дата релиза 17 августа 2021 г.

Жанр пошаговая стратегия

Разработчик / издатель Amplitude Studios / Sega

Платформы Windows, macOS, Stadia

Конкурент Civilization, глобальная пошаговая стратегия Humankind от авторов великолепных Endless Space 2 и Endless Legend, была отложена буквально за пару недель до релиза. Причина все та же – студии необходимо дополнительное время на полировку игры после отзывов игроков, принимавших участие в программе тестирования. Обещают сделать интерфейс более доступным и поработать над AI.

Планировалось май 2021

Новая дата релиза 31 августа 2021

Жанр MMORPG

Разработчик / издатель Amazon Game Studios

Платформы Windows

У игрового бизнеса Amazon, заливаемого деньгами Джеффа Безоса, очень серьезные проблемы, и виноват в них не только плохо документированный и сложный в освоении движок Amazon Lumberyard, основанный на легендарном CryEngine. Проблема в неправильных приоритетах и подходах. Из-за этого уже пострадал проект Crucible, который после неудачного релиза откатили в статус беты, а после и вовсе закрыли (суммы, вылетевшие в трубу, просто астрономические!). Проблемы New World чуть иного плана, но все равно заставляют волноваться. Официально MMORPG отложили для того, чтобы добавить в нее со старта end-game контент и не повторить судьбу быстро надоевшей игрокам Marvel’s Avengers.

Планировалось 22 июня 2021

Новая дата релиза 12 октября 2021

Жанр многопользовательский шутер

Разработчик / издатель Turtle Rock Studios / Warner Bros. Interactive Entertainment

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Правильный Left 4 Dead от авторов оригинальной Left 4 Dead, только теперь Back 4 Blood. Изначально игра планировалась на лето 2021 г., но несколько дней назад была сдвинута на 12 октября 2021. Причина – «нам нужно чуть больше времени»… Летом же выйдет открытая бета-версия: похоже, проблемы Cyberpunk и Marvel’s Avengers все-таки чему-то научили разработчиков.

Планировалось начало 2021

Новая дата релиза конец 2021

Жанр action/RPG

Разработчик / издатель CD Projekt Red / CD Projekt

Платформы Windows, PlayStation 4, Stadia, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S

В конце прошлого года CD Projekt Red обещала выпустить бесплатные DLC к Cyberpunk 2077 в начале 2021 г., но очевидно, что это уже не произошло. Студия не может справиться даже с патчами к основной игре. Так, исправление 1.2, анонсированное разработчиками, выглядит как откровенное издевательство над игроками, решая минимум имеющихся у игры проблем. А ведь CD Projekt необходимо еще и вернуть свою RPG в магазин Sony, и выпустить версию для консолей нового поколения. Тут уж точно не до DLC. В лучшем случае все обещанное появится в игре до конца года. Но это неточно.

Планировалось 10 ноября 2020

Новая дата релиза конец 2021

Жанр шутер от первого лица

Разработчик / издатель 343 Industries / Xbox Game Studios

Платформы Windows, Xbox One, Xbox Series X/S

Halo Infinite должна была стать стартовым тайтлом консолей нового поколения Xbox Series X/S, но не стала. Хотя в Microsoft объясняют перенос выхода влиянием пандемии COVID-19, это далеко не вся правда. Очевидно, что одной из причин сдвига стала крайне негативная реакция игроков на 8-минутное геймплейное видео (см. выше), показанное 23 июля 2020 г. в рамках Xbox Games Showcase. Комментаторы выражали недоумение по поводу внешнего вида игры, который никак не соответствовал понятию next gen. Новая дата выхода Halo Infinite еще не названа, но скорее всего речь идет об октябре-ноябре 2021 г.

Планировалось 25 февраля 2021

Новая дата релиза 2021

Жанр спортивная игра

Разработчик / издатель Ubisoft Annecy / Ubisoft

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Riders Republic – спортивный симулятор от Ubisoft Annecy, развивающий идеи Steep, был анонсирован в сентябре 2020 г. в рамках мероприятия Ubisoft Forward и должен был стать одной из первых больших игр 2021 г. Мало того, на Riders Republic даже открыли предзакзаз. 14 января 2021 г. игра была отложена на неназванный срок без объяснения причины. По заверению Ubisoft, игра выйдет позже в этом году.

Планировалось 2021

Новая дата релиза 2022

Жанр action/RPG

Разработчик / издатель WB Games Montréal / Warner Bros. Interactive Entertainment

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Еще в момент анонса было очевидно, что новую игру про Бэтмена, в которой сам Темный рыцарь мертв, показали публике слишком рано. Gotham Knights не входит в серию Batman: Arkham, но разработкой игры занимаются авторы Batman: Arkham Origins, да и используемые боевые механики все те же. Официальная причина переноса – «дать разработчикам больше времени для повышения качества игры», что стоит переводить как «ошиблись в планировании и не успеваем».

Планировалось первая половина 2021

Новая дата релиза 2022

Жанр MMOFPS

Разработчик / издатель Bungie

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Летом 2020 г. Bungie запланировала выпуск трех больших дополнений к Destiny 2 в течение трех лет. Beyond Light осенью 2020 г., The Witch Queen в первой половине 2021 г. и финальную часть данной сюжетной арки, Lightfall, в 2022 г. Увы, в феврале 2021 г. студия объявила о переезде The Witch Queen на начало 2022 г. Официальная причина – коронавирус и большой размер обновления. Хотя, возможно, сыграло свою роль и недовольство поклонников последними сезонами Destiny 2. Будет ли вслед за The Witch Queen сдвинута дата релиза Lightfall, пока неизвестно.

Планировалось 2021

Новая дата релиза 2022

Жанр гоночный симулятор

Разработчик / издатель Polyphony Digital / Sony Interactive Entertainment

Платформы PlayStation 5

Еще один эксклюзив PlayStation 5, который пострадал из-за коронавируса, по крайней мере, такова официальная причина переноса. Впрочем, наблюдая за тем, как Sony старательно «зачищает» 2021 г., можно подумать, что виной тому проблемы с доступностью консолей. С другой стороны, Polyphony Digital и перенос дат релизов – это практически синонимы, очень уж дотошно студия подходит к своим проектам.

Планировалось 2021

Новая дата релиза 2022

Жанр action/RPG

Разработчик / издатель Avalanche Software / Warner Bros. Interactive Entertainment

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Warner Bros. Interactive Entertainment передвигает на 2022 г. еще один свой проект, action/RPG по миру Гарри Поттера, разработкой которой занимается Avalanche Software, доставшаяся Warner от Disney и собаку съевшая на играх по кинолицензиям. В этот раз даже не стали валить все на пандемию, официальная причина – «мы хотим дать игре все время, в котором она нуждается».

Планировалось 2020

Новая дата релиза 2022

Жанр action/adventure

Разработчик / издатель Daedalic Entertainment / NACON

Платформы Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Анонсированная еще в марте 2019 г. action/adventure с Голлумом в главной роли должна была выйти еще в 2020 г. и стать одной из первых игр на консолях нового поколения, но не сложилось. Затем проект плавно перенесли на 2021 г., а потом еще раз, уже на 2022. Никакой причины переноса, кроме заключения нового издательского соглашения с NACON, не названо.

Планировалось 2021–2022

Новая дата релиза 2022–2023

Жанр аркадная гонка

Разработчик / издатель Criterion Games / EA

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Похоже, Need for Speed Hot Pursuit Remastered с нами надолго. EA перекинула разработчиков из Criterion Games, занимавшихся новой, еще не названной частью гоночной серии, в помощь авторам следующей части Battlefield. К гонкам Criterion Games вернется не раньше 2022 г., так что новую Need for Speed стоит ожидать только в 2023.

Планировалось 2022

Новая дата релиза 2023

Жанр action/adventure

Разработчик / издатель Capcom / Capcom

Платформы Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Хотя весьма интригующе выглядящий фантастический приключенческий боевик от Capcom изначально планировался только на 2022 г., проблема переноса релизов коснулась и его. Хотя официальная причина не объявлена, в данном случае это выглядит как эффект домино, который мы уже наблюдали в киноиндустрии.

Планировалось 21 января 2021

Новая дата релиза неизвестно

Жанр action/adventure

Разработчик / издатель Ubisoft Montreal, Ubisoft Pune / Ubisoft

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Ремейк классической action/adventure 2003 г. изначально был запланирован на 21 января 2021 г., игра должна была стать одной из первых в сезоне. После крайне негативной реакции игроков на обновленную графику Prince of Persia, которая никак не соответствовала уровню движка Ubisoft Anvil и 2021 г., игра переехала сначала на 18 марта 2021 г., а затем и вовсе исчезла из календаря релизов. Новая дата пока не объявлена, даже неясно, выйдет ли игра до конца 2021 г.

Планировалось март 2020

Новая дата релиза неизвестно

Жанр action/RPG

Разработчик / издатель Hardsuit Labs / Paradox Interactive

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Сиквел гениальной Vampire: The Masquerade – Bloodlines (2004) пострадал несколько раз. Сначала от неумелого менеджмента и производственных проблем, затем оказавшись в центре сексуального скандала, связанного с легендарным геймдизанером Крисом Авеллоном. Изначально игра должна была выйти еще в марте 2020 г., затем была сдвинута на конец 2020 г., потом на 2021 г. Теперь у проекта и вовсе нет даты релиза. Как и разработчика. Hardsuit Labs отстранена от производства, имя новой студии еще не названо. Всю работу, сделанную Авеллоном, планируется убрать из финальной версии. Вот уж попали, так попали. Я бы ставил на 2023 г., не раньше.

Игры, перенесенные еще в 2020 г.

Dying Light 2 (2021)

Far Cry 6 (II-III квартал 2021)

Kerbal Space Program 2 (2022)

Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine (II-III квартал 2021)

System Shock (2021)