General Motors анонсирует новый электрический пикап Hummer во время Супербоула, в рекламе снимется баскетболист Леброн Джеймс





Слухи о желании американского автопроизводителя General Motors возродить легендарный бренд Hummer, сделав его полностью электрическим, ходят уже несколько лет. Издание The Wall Street Journal уверяет, что положительное решение уже принято и о новом электромобиле объявят официально уже через три недели — 2 февраля 2020 года) во время рекламной паузы в рамках Супербоула.

По данным инсайдеров, в тизерном ролике электромобиля снялся популярный американский баскетболист Леброн Джеймс (LeBron James). С учетом того, что стоимость 30-секундного рекламного слота во время Супербоула может доходить до $5 млн, проект является достаточно важным для автопроизводителя. Официальные представители General Motors отказались комментировать данные слухи, однако подобный ответ является стандартным для крупных компаний.

Если быть точным, то General Motors не собирается воскрешать бренд Hummer — электромобиль получит обозначение «Hummer by GMC», то есть будет выпущен в рамках бренда GMC с именем собственным Hummer.

Ожидается, что электрический Hummer будет доступен в формате пикапа (то есть будет конкурировать с Tesla Cybertruck, Rivian R1T и Ford F-150) и поступит в продажу в 2022 году. General Motors уже вложила $3 млрд в новую линию по производству электромобилей в Детройте, где будет собирать электрические пикапы GMC и Hummer, а также $2,3 млрд — в совместное с LG Chem производство батарей для электромобилей в Огайо. Уже к 2023 году GM обещал представить не менее двадцати новых электрических моделей.

Напомним, что первый Hummer H1 был гражданской версией военного внедорожника Humvee, его выпустили на рынок в 1992 году. Затем на рынок вышли Hummer H2 (с 2002 по 2010 год) и Hummer H3 (с 2005 по 2010 год), производство линейки закрыли в 2010 году. Несмотря на то, что эти внедорожники не выпускают почти 10 лет, их все еще можно встретить на дорогах, более того, энтузиасты даже переделывают их в электромобили, как например произошло с электрическим Hummer H1 для Арнольда Шварценеггера от австрийской компании Kreisel.

Источник: Motor1