Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла теперь одновременно занимает пост председателя совета директоров компании





4 февраля 2014 года Microsoft нашла нового генерального директора в «‎облаке»‎ — ключевую руководящую должность получил босс облачной платформы Azure Сатья Наделла, Стив «developers» Балмер ушел на заслуженный отдых, а основатель компании Билл Гейтс покинул пост председателя совета директоров. И вот сейчас, когда Microsoft снова стала одной из самых дорогостоящих компаний мира, Наделла единогласно был избран председателем совета директоров компании.

Как отмечает The Verge, впервые более чем за два десятилетия один человек занимает одновременно должности CEO и председателя совета директоров Microsoft. То есть, Сатья Наделла теперь, как Билл Гейтс в свое время — основатель Microsoft ушел с должности гендиректора в 2000 году, а в 2020 году он полностью покинул совет директоров Microsoft. Назначение Наделлы на должность председателя совета директоров — отличное свидетельство кредита доверия топ-менеджера.

После ухода Гейтса с поста председателя в 2014 году совет директоров избрал независимого председателя Джона Томпсона, бывшего генерального директора и председателем Symantec. Он останется независимым директором в совете директоров Microsoft.

Вступив в должность CEO Microsoft Сатья Наделла (тут мы коротко рассказывали о топ-менеджере) резко изменил стратегию, взяв курс на сближение с ранее ненавистной ОС Linux, которую Балмер называл «раковой опухолью» (с тех пор он и другие больше так не считают), а также мобильными iOS и Android. Также он сделал приоритетным направление облачных сервисов, избавился от проблемного мобильного бизнеса Nokia (к слову, недавно он снова стал приносить прибыль), окончательно похоронил Windows Mobile, закрыл немало бесперспективных проектов и возвысил игровое направление Xbox (но здесь без Фила Спенсера едва ли бы что-то вышло). Собственно, за годы руководства Наделлы цена акций Microsoft выросла с 38 долларов в феврале 2014 до нынешних 257 долларов за одну ценную бумагу, а рыночная капитализация компании вот-вот перевалит за 2 триллиона долларов.

Примечательно, что назначение Наделлы на должность председателя произошло накануне презентации следующей Windows, которая пройдет 24 июня. На днях в открытый доступ попал предварительный билд ОС, который вызвал горячие дискуссии о редизайне и новом Пуске.