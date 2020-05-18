Microsoft: «Мы ошибались насчет open source»





Microsoft признала ошибочность стратегии в части, заключающейся в препятствовании развитию сегмента программного обеспечения с открытым кодом в целом и Linux в частности. В свое время Стив Балмер (был гендиректором Microsoft с 2000 по 2014 годы) называл «раковой опухолью», которая в плане интеллектуальной собственности поражает все, к чему прикасается (справедливости ради, сам Балмер с тех пор изменил мнение и давно так не думает).

Как бы там ни было, президент Microsoft Брэд Смит теперь считает, что компания ошибалась насчет open source. Соответствующее заявление он сделал во время недавнего выступления в MIT. К слову, Брэд Смит — один из ветеранов Microsoft, он присоединился к компании более 25 лет и в своем время был одним из старших юристов в битвах с программным обеспечением с открытым исходным кодом.

«Microsoft исторически выбрала не ту сторону истории, когда open source начал активно расти в начале века, и то же самое я могу сказать и о себе. Хорошая новость заключается в том, что, если жизнь достаточно длинна, можно узнать… что нужно меняться. Microsoft, безусловно, изменилась со времен, когда считала Linux раковой опухолью. И сегодня софтверный гигант больше других вкладывает в развитие проектов с открытым исходным кодом в мире, опережая в этом плане Facebook, Docker, Google, Apache и многих других». Брэд Смит, президент Microsoft

Как мы неоднократно отмечали, в последние годы Microsoft не перестает приятно удивлять сообщество разработчиков GNU/Linux новыми инициативами в рамках устойчивого курса на сближение с Linux. В достаточно большом списке добрых дел Microsoft в отношении Open Source: открытие исходного кода и выпуск версий оболочки PowerShell для Linux и macOS, открытие исходных кодов фреймворка .NET, выпуск Visual Studio Code (бесплатного кроссплатформенного редактора исходного кода), партнерство с Canonical, выпуск SQL Server для Linux, покупка Xamarin с целью ускорения разработки кроссплатформенных приложений, открытие исходного кода MS-DOS и самое весомое — передача в собственность OIN (организация, обеспечивающая судебную защиту экосистемы Linux от патентных претензий) более 60 тыс. патентов на различные технологии. Такими темпами Microsoft дойдет и до открытия исходного кода Windows. Кроме того, не так давно программный гигант добавил командную строку Linux в Windows 10, наряду с нативным клиентом OpenSSH и даже дистрибутивы Ubuntu, openSUSE, Debian и Kali Linux в свой магазин Microsoft Store. В прошлом году Microsoft также выпустила отдельное приложение командной строки Windows Terminal для Windows 10, а недавно встроила полноценное ядро Linux в Windows 10.

Заглавное изображение — слайд старой презентации, посвященной развитию облачной платформы Microsoft, которые софтверный гигант в лице своего нынешнего гендиректора Сатьи Надделы использовал для признания любви к Linux. Собственно, одновременно со вступлением Сатьи Надделы вступил в должность гендиректора Microsoft в 2014 году компания взяла устойчивый курс на сближение с Linux и поддержку open source.

Источник: The Verge