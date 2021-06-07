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Мобильный бизнес Nokia снова приносит прибыль — впервые с 2017 года

Мобильный бизнес Nokia снова приносит прибыль — впервые с 2017 года

Мобильный бизнес Nokia снова приносит прибыль — впервые с 2017 года


Генеральный директор HMD Global Флориан Сейче заявил, что в 2020 году компания продала 55 миллионов мобильных телефонов под брендом Nokia и с июня 2020 года работает «в плюс».

HMD Global удалось вернуть бизнес по выпуску телефонов Nokia к прибыли в первую очередь за счет сокращения операционных расходов. По итогам 2020 года операционные убытки сократились до 47 миллионов евро против 295 миллионов евро годом ранее.

Мобильный бизнес Nokia снова приносит прибыль — впервые с 2017 годаЧто примечательно, HMD Global сделала это на фоне продолжающегося сокращения продаж (в штуках) и общей выручки. Еще до пандемии в 2019 году продажи телефонов Nokia обвалились и снижение продолжает по сей день. К слову, в 2019 году общие поставки телефонов и смартфонов Nokia составили 67,7 млн штук против 50 млн в 2020 году. В 2020 году HMD Global выручила 1,2 миллиарда евро против 1,7 млрд в 2019 году и 2,4 млрд в 2018 году.

Мобильный бизнес Nokia снова приносит прибыль — впервые с 2017 годаОтраслевые эксперты объясняют текущий успех HMD Global высокой наценкой на 4G-смартфоны, которые пользуются хорошим спросом на развивающихся рынках, включая Индию. В начале этого года компанию покинул Юхо Сарвикас, один из ветеранов, который суммарно проработал в HMD и Nokia примерно 15 лет.

Главный менеджер по продуктам HMD Global и глава Nokia уволился после 15 лет работы

  • HMD Global была основана бывшими руководителями Nokia — в 2016 году она выкупила у Microsoft права на использование бренда Nokia на рынке мобильных телефонов и планшетов на 10 лет. Сама Microsoft, как мы помним, купила мобильный бизнес Nokia за $7,2 млрд в 2013 году, и, потерпев сокрушительное поражение на мобильном рынке, через два года просто списала проблемный актив.
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