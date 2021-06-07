Мобильный бизнес Nokia снова приносит прибыль — впервые с 2017 года





Генеральный директор HMD Global Флориан Сейче заявил, что в 2020 году компания продала 55 миллионов мобильных телефонов под брендом Nokia и с июня 2020 года работает «в плюс».

HMD Global удалось вернуть бизнес по выпуску телефонов Nokia к прибыли в первую очередь за счет сокращения операционных расходов. По итогам 2020 года операционные убытки сократились до 47 миллионов евро против 295 миллионов евро годом ранее.

Что примечательно, HMD Global сделала это на фоне продолжающегося сокращения продаж (в штуках) и общей выручки. Еще до пандемии в 2019 году продажи телефонов Nokia обвалились и снижение продолжает по сей день. К слову, в 2019 году общие поставки телефонов и смартфонов Nokia составили 67,7 млн штук против 50 млн в 2020 году. В 2020 году HMD Global выручила 1,2 миллиарда евро против 1,7 млрд в 2019 году и 2,4 млрд в 2018 году.

Отраслевые эксперты объясняют текущий успех HMD Global высокой наценкой на 4G-смартфоны, которые пользуются хорошим спросом на развивающихся рынках, включая Индию. В начале этого года компанию покинул Юхо Сарвикас, один из ветеранов, который суммарно проработал в HMD и Nokia примерно 15 лет.