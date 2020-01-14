Глава Microsoft считает бэкдоры в шифровании «ужасной идеей», но уже не выступает категорически против законодательного регулирования этой сферы

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На встрече с журналистами в Нью-Йорке глава Microsoft Сатья Наделла выразил своё мнение по поводу идеи внедрения лазеек (бэкдоров) в протоколы шифрования. Правоохранительные органы и спецслужбы хотели бы получить в своё распоряжение такой инструмент, но технологические компании сопротивляются внедрению таких механизмов.

Что касается Наделлы, то он считает бэкдоры в протоколах шифрования «ужасной идеей». В то же время он выразил предварительную поддержку будущим правовым и техническим решениям.

«Я думаю, что бэкдоры — ужасная идея, это не тот способ, который нужно использовать», — сказал Наделла. «Мы всегда говорили, что заботимся об этих двух вещах: конфиденциальности и общественной безопасности. Нам нужно какое-то юридическое и техническое решение в условиях нашей демократии, чтобы оба эти приоритета были учтены».

В связи с этим Сатья Наделла выразил поддержку в адрес систем условного депонирования ключей, которые ранее были представлены исследователями.

Системы шифрования на устройствах Apple впервые стали предметом споров после стрельбы в Сан-Бернардино в 2016 году. Тогда Apple отказалась разблокировать смартфон одного из террористов, что и вызвало дискуссии и даже судебные разбирательства, которые, в конечном итоге, закончились патовой ситуацией. Но споры вокруг бэкдоров в системах шифрования могут снова возобновиться из-за недавней стрельбы на военно-морской базе в Пенсаколе, совершенной гражданином Саудовской Аравии, который проходил лётную подготовку в ВМС США. ФБР уже назвало этот инцидент террористическим актом. Два смартфона, связанные с нападавшим, всё ещё зашифрованы и недоступны следователям.

Теперь руководитель Microsoft больше не заявляет, что компании никогда не смогут предоставлять зашифрованные данные при таких случаях, или что Apple не должна предоставлять модифицированную версию iOS при данных обстоятельствах.

«Мы не можем занимать жёсткие позиции со всех сторон … [но если они] попросят меня создать бэкдор, я скажу нет».

При этом Наделла выразил мнение, что в дальнейшем можно будет прийти к решению в этом вопросе.

«Я надеюсь, что в нашей демократии это те вещи, по которым можно прийти к законодательным решениям».

Это значительно более мягкий тон по сравнению с тем, что использовала Microsoft во время дела Сан-Бернардино в 2016 году. В то время Microsoft выразила «искреннюю» поддержку позиции Apple и присоединилась к Apple, выступив против некоторых законопроектов, регулирующих вопросы шифрования.

Источник: The Verge