Глава Microsoft выступил в защиту контракта на поставку HoloLens армии США
Сотрудники Microsoft, возражающие против контракта на предоставление HoloLens армии США, вряд ли получат существенные уступки со стороны руководства компании. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла выступил в защиту сделки в интервью CNN.
Он утверждает, что Microsoft приняла «принципиальное решение» не отказывать в технологиях «институтам, которые мы выбрали в демократических государствах для защиты свобод, которыми мы пользуемся». Исполнительный директор также утверждал, что Microsoft была «очень прозрачной» при заключении контракта и «продолжит вести диалог» с персоналом.
Отметим, контракт общей стоимостью $479 млн предусматривает поставку гарнитур HoloLens для создания прототипа системы дополненной реальности для войск. Такая система может использоваться как для тренировок, так и в бою. Она способна обеспечить осведомлённость о состоянии поля боя на переднем крае и могла бы помочь медикам в сборе жизненно важных данных о здоровье и в общении с врачами.
Microsoft и вооружённые силы рассматривают HoloLens как потенциально спасительный инструмент. Но критики утверждают, что тем самым мирные технологии трансформируются в оружие, имеющее игровой внешний вид и отдаляющее солдат от реальности войны.
Источник: Engadget
- Отметим, не все компании так успешно сотрудничают с военными ведомствами. Недавно недовольство сотрудников вынудило Google прекратить сотрудничество с Пентагоном в рамках Project Maven.