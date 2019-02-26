Глава Microsoft выступил в защиту контракта на поставку HoloLens армии США

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Сотрудники Microsoft, возражающие против контракта на предоставление HoloLens армии США, вряд ли получат существенные уступки со стороны руководства компании. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла выступил в защиту сделки в интервью CNN.

Он утверждает, что Microsoft приняла «принципиальное решение» не отказывать в технологиях «институтам, которые мы выбрали в демократических государствах для защиты свобод, которыми мы пользуемся». Исполнительный директор также утверждал, что Microsoft была «очень прозрачной» при заключении контракта и «продолжит вести диалог» с персоналом.

Отметим, контракт общей стоимостью $479 млн предусматривает поставку гарнитур HoloLens для создания прототипа системы дополненной реальности для войск. Такая система может использоваться как для тренировок, так и в бою. Она способна обеспечить осведомлённость о состоянии поля боя на переднем крае и могла бы помочь медикам в сборе жизненно важных данных о здоровье и в общении с врачами.

Microsoft и вооружённые силы рассматривают HoloLens как потенциально спасительный инструмент. Но критики утверждают, что тем самым мирные технологии трансформируются в оружие, имеющее игровой внешний вид и отдаляющее солдат от реальности войны.

Источник: Engadget