Microsoft заключила контракт с американской армией на поставку гарнитур HoloLens на сумму $480 млн

Армия США заключила контракт с корпорацией Microsoft на поставку 100 тыс. гарнитур дополненной реальности HoloLens. Они будут использоваться для тренировочных и боевых целей. Общая сумма контракта оценивается в $480 млн.

Microsoft удалось обойти других производителей гарнитур дополненной реальности, которые также были заинтересованы в заключении контракта с американским военным ведомством. Так, в сентябре этого года компания Magic Leap выразила свой интерес к получению этого подряда. Microsoft смогла одержать верх, сосредоточившись в основном на корпоративном рынке, в то время как Magic Leap больше ориентирована на потребительский сегмент. Также следует отметить, что ранее Microsoft уже продала некоторое количество своих гарнитур военным. Однако новый контракт позволит существенно расширить сотрудничество.

«Технология дополненной реальности предоставит войскам более подробную информацию для принятия решений», — заявил представитель Microsoft.

Отмечается, что военная модификация гарнитуры HoloLens будет существенно отличаться от существующей версии. В частности, она получит функции тепловизора и прибора ночного видения. При этом она сможет использоваться как для тренировок, так и для боевого применения. Microsoft ожидает, что на протяжении ближайших двух лет она предоставит как минимум 2,5 тыс. единиц HoloLens для нужд военных.

Источник: The Verge