«Мы не подготовились как следует, извините нас». NVIDIA объяснилась по поводу нехватки RTX 3080 (но понятнее не стало)





Старт продаж видеокарты GeForce RTX 3080 (первой из нового поколения Ampere) в минувший четверг, 17 сентября, обернулся полным провалом — все видеокарты раскупили за считанные часы и очень многие так и не смогли купить новинку. Если верить NVIDIA, в значительной степени в этом виноваты боты-перекупщики, которые смели значительную часть стартовой партии, чтобы создать искусственный дефицит и перепродавать видеокарты с огромной наценкой. В свежем заявлении производитель назвал старт продаж «одновременно лучшим в истории и наиболее разочаровывающим», попытавшись еще раз объясниться перед пользователями.

NVIDIA запустила своего рода FAQ — специальную страничку на официальном сайте, где в формате «вопрос-ответ» производитель детально разбирает ситуацию с RTX 3080. NVIDIA еще раз извинилась, признав, что оказалась «не готова» к такому беспрецедентному спросу.

Как объясняют в NVIDIA, после открытия продаж GeForce RTX 3080 в 6 часов утра по тихоокеанскому времени официальный магазин не выдержал нагрузки — трафик оказался в десятеро выше, чем во время запуска RTX 2080 и 2070. Все это привело к сбоям и проблемах с обработкой заказов. Также NVIDIA говорит о рекордном наплыве пользователей на сайты магазинов партнеров — как сообщается, во многих случаях нагрузка была выше, чем во время распродажи на Черную пятницу. Наконец, в NVIDIA признают проблему с ботами-перекупщиками. Производитель анонсировала несколько дополнительных мер защиты для предотвращения подобного в будущем, включая механизм CAPTCHA и дополнительные меры безопасности для API магазина. Кроме того, в компании пообещали и дальше модерировать заказы для предотвращения массовых скупок адаптеров перекупщиками (правило: не больше одной видеокарты в одни руки).

Вот только ответа на главный вопрос, когда можно будет без проблем купить видеокарту, в этом FAQ нет. В NVIDIA используют размытую фразу о еженедельном наращивании поставок без какой-либо конкретики.

К слову, буквально вчера Zotac сообщила, что получила около 20 тысяч предварительных заказов на недорогую модель GeForce RTX 3080 Trinity только через немецкое подразделение онлайн-магазина Amazon. Ни на складах Amazon, ни в распоряжении Zotac, такого количества карт не оказалось, так что пока неясно, когда покупатели смогут получить свои карты.

Поставки RTX 3080 от производителей-партнеров (ASUS, MSI, Gigabyte, Palit и другие) ожидаются в ближайшее время. Указанные украинскими продавцами цены ощутимо выше эталонных Founders Edition — от 28 500 до 30 000 грн. В то же время не исключено, что цены могут оказаться «заглушками» и изменятся в момент старта продаж.

Источник: NVIDIA