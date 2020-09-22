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«Мы не подготовились как следует, извините нас». NVIDIA объяснилась по поводу нехватки RTX 3080 (но понятнее не стало)

«Мы не подготовились как следует, извините нас». NVIDIA объяснилась по поводу нехватки RTX 3080 (но понятнее не стало)

«Мы не подготовились как следует, извините нас». NVIDIA объяснилась по поводу нехватки RTX 3080 (но понятнее не стало)


Старт продаж видеокарты GeForce RTX 3080 (первой из нового поколения Ampere) в минувший четверг, 17 сентября, обернулся полным провалом — все видеокарты раскупили за считанные часы и очень многие так и не смогли купить новинку. Если верить NVIDIA, в значительной степени в этом виноваты боты-перекупщики, которые смели значительную часть стартовой партии, чтобы создать искусственный дефицит и перепродавать видеокарты с огромной наценкой. В свежем заявлении производитель назвал старт продаж «одновременно лучшим в истории и наиболее разочаровывающим», попытавшись еще раз объясниться перед пользователями.

NVIDIA запустила своего рода FAQ — специальную страничку на официальном сайте, где в формате «вопрос-ответ» производитель детально разбирает ситуацию с RTX 3080. NVIDIA еще раз извинилась, признав, что оказалась «не готова» к такому беспрецедентному спросу.

Как объясняют в NVIDIA, после открытия продаж GeForce RTX 3080 в 6 часов утра по тихоокеанскому времени официальный магазин не выдержал нагрузки — трафик оказался в десятеро выше, чем во время запуска RTX 2080 и 2070. Все это привело к сбоям и проблемах с обработкой заказов. Также NVIDIA говорит о рекордном наплыве пользователей на сайты магазинов партнеров — как сообщается, во многих случаях нагрузка была выше, чем во время распродажи на Черную пятницу. Наконец, в NVIDIA признают проблему с ботами-перекупщиками. Производитель анонсировала несколько дополнительных мер защиты для предотвращения подобного в будущем, включая механизм CAPTCHA и дополнительные меры безопасности для API магазина. Кроме того, в компании пообещали и дальше модерировать заказы для предотвращения массовых скупок адаптеров перекупщиками (правило: не больше одной видеокарты в одни руки).

Вот только ответа на главный вопрос, когда можно будет без проблем купить видеокарту, в этом FAQ нет. В NVIDIA используют размытую фразу о еженедельном наращивании поставок без какой-либо конкретики.

К слову,  буквально вчера Zotac сообщила, что получила около 20 тысяч предварительных заказов на недорогую модель GeForce RTX 3080 Trinity только через немецкое подразделение онлайн-магазина Amazon. Ни на складах Amazon, ни в распоряжении Zotac, такого количества карт не оказалось, так что пока неясно, когда покупатели смогут получить свои карты.

Поставки RTX 3080 от производителей-партнеров (ASUS, MSI, Gigabyte, Palit и другие) ожидаются в ближайшее время. Указанные украинскими продавцами цены ощутимо выше эталонных Founders Edition — от 28 500 до 30 000 грн. В то же время не исключено, что цены могут оказаться «заглушками» и изменятся в момент старта продаж.

Источник: NVIDIA

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