NVIDIA перенесла выход GeForce RTX 3070 на 29 октября
Младший представитель семейства видеокарт NVIDIA Ampere — GeForce RTX 3070 — выйдет не 15 октября, как ожидалось, а 29 октября. Решение выпустить RTX 3070 в конце месяца в NVIDIA объяснили тем, что это поможет лучше подготовиться к старту продаж и произвести достаточное количество видеокарт.
«Темпы производства GeForce RTX 3070 быстро растут. Мы слышали от многих из вас, что в день старта продаж должно быть доступно больше видеокарт. Чтобы обеспечить это, мы переносим дату выхода видеокарт на 29 октября.
Мы знаем, что это может расстроить тех, кто хочет как можно скорее приобрести GeForce RTX 3070, однако перенос поможет нашим глобальным партнерам доставить больше видеокарт геймерам в день релиза».
фрагмент из официального заявления в блоге NVIDIA
Таким образом, GeForce RTX 3070 поступит в продаже на следующий день после презентации видеокарт AMD Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения, которая пройдет 28 октября. Не исключено, что NVIDIA перенесла выход RTX 3070, чтобы отвлечь внимание от релиза видеокарт конкурента.
Анонсируя GeForce RTX 3070 вместе со старшими моделями RTX 3080/RTX 3090, NVIDIA противопоставляла новинку флагману GeForce RTX 2080 Ti из поколения Turing. Полноценных независимых тестов пока нет, но есть результаты собственных тестов NVIDIA. В них RTX 3070 оказывается быстрее RTX 2080 Ti в некоторых играх и синтетике.
Рекомендуемая цена видеокарты RTX 3070 для украинской розницы составляет 16,8 тыс. грн, но реальных предложений среди украинских продавцов пока нет.
|Видеокарта
|GeForce RTX 3090
|GeForce RTX 3080
|GeForce RTX 3070
|Графический процессор
|GA102
|GA102
|GA104
|Количество транзисторов, млн. шт
|28 000
|28 000
|17 000
|Техпроцесс, нм
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|Количество ядер CUDA
|10496
|8704
|5888
|Частота ядра Boost, МГц
|1700
|1710
|1730
|Шина памяти, бит
|384
|320
|256
|Тип памяти
|GDDR6X
|GDDR6X
|GDDR6
|Частота памяти, МГц
|19 500
|19 000
|16 000
|Объем памяти, ГБ
|24
|10
|8
|Вычислительная мощность (FP32)
|35,7 Тфлопс
|29,8 Тфлопс
|20,4 Тфлопс
|Мощность, Вт
|350
|320
|220
|Интерфейс
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|Дата выхода
|24 сентября 2020
|17 сентября 2020
|29 октября 2020
|Рекомендованная стоимость, долл США
|$1499
|$699
|$499
Источник: NVIDIA