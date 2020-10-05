NVIDIA перенесла выход GeForce RTX 3070 на 29 октября

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Младший представитель семейства видеокарт NVIDIA Ampere — GeForce RTX 3070 — выйдет не 15 октября, как ожидалось, а 29 октября. Решение выпустить RTX 3070 в конце месяца в NVIDIA объяснили тем, что это поможет лучше подготовиться к старту продаж и произвести достаточное количество видеокарт.

«Темпы производства GeForce RTX 3070 быстро растут. Мы слышали от многих из вас, что в день старта продаж должно быть доступно больше видеокарт. Чтобы обеспечить это, мы переносим дату выхода видеокарт на 29 октября. Мы знаем, что это может расстроить тех, кто хочет как можно скорее приобрести GeForce RTX 3070, однако перенос поможет нашим глобальным партнерам доставить больше видеокарт геймерам в день релиза». фрагмент из официального заявления в блоге NVIDIA

Таким образом, GeForce RTX 3070 поступит в продаже на следующий день после презентации видеокарт AMD Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения, которая пройдет 28 октября. Не исключено, что NVIDIA перенесла выход RTX 3070, чтобы отвлечь внимание от релиза видеокарт конкурента.

Анонсируя GeForce RTX 3070 вместе со старшими моделями RTX 3080/RTX 3090, NVIDIA противопоставляла новинку флагману GeForce RTX 2080 Ti из поколения Turing. Полноценных независимых тестов пока нет, но есть результаты собственных тестов NVIDIA. В них RTX 3070 оказывается быстрее RTX 2080 Ti в некоторых играх и синтетике.

Рекомендуемая цена видеокарты RTX 3070 для украинской розницы составляет 16,8 тыс. грн, но реальных предложений среди украинских продавцов пока нет.

Видеокарта GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Графический процессор GA102 GA102 GA104 Количество транзисторов, млн. шт 28 000 28 000 17 000 Техпроцесс, нм 8 (Samsung) 8 (Samsung) 8 (Samsung) Количество ядер CUDA 10496 8704 5888 Частота ядра Boost, МГц 1700 1710 1730 Шина памяти, бит 384 320 256 Тип памяти GDDR6X GDDR6X GDDR6 Частота памяти, МГц 19 500 19 000 16 000 Объем памяти, ГБ 24 10 8 Вычислительная мощность (FP32) 35,7 Тфлопс 29,8 Тфлопс 20,4 Тфлопс Мощность, Вт 350 320 220 Интерфейс PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 Дата выхода 24 сентября 2020 17 сентября 2020 29 октября 2020 Рекомендованная стоимость, долл США $1499 $699 $499

Источник: NVIDIA