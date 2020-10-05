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NVIDIA перенесла выход GeForce RTX 3070 на 29 октября

NVIDIA перенесла выход GeForce RTX 3070 на 29 октября

NVIDIA перенесла выход GeForce RTX 3070 на 29 октября


Младший представитель семейства видеокарт NVIDIA Ampere — GeForce RTX 3070 — выйдет не 15 октября, как ожидалось, а 29 октября. Решение выпустить RTX 3070 в конце месяца в NVIDIA объяснили тем, что это поможет лучше подготовиться к старту продаж и произвести достаточное количество видеокарт.

«Темпы производства GeForce RTX 3070 быстро растут. Мы слышали от многих из вас, что в день старта продаж должно быть доступно больше видеокарт. Чтобы обеспечить это, мы переносим дату выхода видеокарт на 29 октября.

Мы знаем, что это может расстроить тех, кто хочет как можно скорее приобрести GeForce RTX 3070, однако перенос поможет нашим глобальным партнерам доставить больше видеокарт геймерам в день релиза».

фрагмент из официального заявления в блоге NVIDIA

Таким образом, GeForce RTX 3070 поступит в продаже на следующий день после презентации видеокарт AMD Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения, которая пройдет 28 октября. Не исключено, что NVIDIA перенесла выход RTX 3070, чтобы отвлечь внимание от релиза видеокарт конкурента.

Анонсируя GeForce RTX 3070 вместе со старшими моделями RTX 3080/RTX 3090, NVIDIA противопоставляла новинку флагману GeForce RTX 2080 Ti из поколения Turing. Полноценных независимых тестов пока нет, но есть результаты собственных тестов NVIDIA. В них RTX 3070 оказывается быстрее RTX 2080 Ti в некоторых играх и синтетике.

NVIDIA перенесла выход GeForce RTX 3070 на 29 октября

Рекомендуемая цена видеокарты RTX 3070 для украинской розницы составляет 16,8 тыс. грн, но реальных предложений среди украинских продавцов пока нет.

ВидеокартаGeForce RTX 3090GeForce RTX 3080GeForce RTX 3070
Графический процессорGA102GA102GA104
Количество транзисторов, млн. шт28 00028 00017 000
Техпроцесс, нм8 (Samsung)8 (Samsung)8 (Samsung)
Количество ядер CUDA1049687045888
Частота ядра Boost, МГц170017101730
Шина памяти, бит384320256
Тип памятиGDDR6XGDDR6XGDDR6
Частота памяти, МГц19 50019 00016 000
Объем памяти, ГБ24108
Вычислительная мощность (FP32)35,7 Тфлопс29,8 Тфлопс20,4 Тфлопс
Мощность, Вт350320220
ИнтерфейсPCI-E 4.0PCI-E 4.0PCI-E 4.0
Дата выхода24 сентября 202017 сентября 202029 октября 2020
Рекомендованная стоимость, долл США$1499$699$499

Источник: NVIDIA

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