Глава Samsung обещает большие изменения в Galaxy S10

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В интервью китайским СМИ исполнительный директор мобильного подразделения Samsung Кох Донг Джин пообещал, что линейка Galaxy S10 дебютирует с «очень значительными» изменениями.

Глава Samsung Mobile не стал раскрывать никаких подробностей относительно следующего флагманского смартфона компании, однако отметил, что аппарат, собственно, как и всю серию, ждут визуальные изменения. По крайней мере, Galaxy S10 точно получит совершенно новую расцветку корпуса, ранее не использующуюся в продукции Samsung.

По слухам, новый цвет, о котором идёт речь, может быть каким-нибудь оттенком зелёного. На текущий момент Samsung не продаёт мобильных устройств в данном цвете. Последним смартфоном в расцветке Emerald Green был Galaxy S6 Edge, выпущенный в 2015 году. Что касается Galaxy S10, то помимо зелёного, ожидается ещё как минимум четыре других цвета: чёрный, белый, розовый и серебристый. Предыдущие слухи указывали на градиентное покрытие вроде Twilight в линейке смартфонов Huawei P20.

Предполагается, что линейка Galaxy S10 будет состоять из трёх моделей смартфонов, вместо двух. Самый премиальный из них получит три камеры сзади и две камеры спереди. Кроме того, устройство оборудуют встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

Учитывая, что Samsung уже более полувека следует стратегии «Тик-так» (tick-tock) в обновлении своих продуктов, стоит ожидать действительно больших визуальных перемен с выходом Galaxy S10.

Источник: androidheadlines