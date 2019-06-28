Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компании. Он решил создать собственную дизайн-студию LoveFrom





Компания Apple сегодня сделала очень неожиданное и важное объявление, сообщив об уходе одного из ключевых топ-менеджеров. Главный дизайнер Apple Джони Айв — человек, сделавший программное обеспечение и устройства компании такими, какими мы их знаем сегодня, а точнее сказать — узнаем, покинет компанию до конца года.

Джони Айв проработал в Apple без малого 30 лет — он присоединился к команде дизайнеров Apple в 1992 году, а через пять лет занял должность вице-президента промышленного дизайна. В 2015 году Джони Айв перешел на новую должность директора по дизайну (Chief Design Officer), освободившись от рутинных обязанностей, чтобы посвящать больше времени непосредственно работе над дизайном продуктов компании. Тогда же ему в помощь назначили двух заместителей — Ричард Ховарт и Алан Дай заняли должности вице-президента промышленного дизайна и вице-президента по пользовательским интерфейсам соответственно. Позже Ховарта сменил Эванс Хэнки. Именно Эванс Хэнки и Алан Дай возглавят команду дизайнеров Apple после уход Айва. Они будут подчиняться операционному директору компании Джеффу Вильямсу, тогда как Айв отчитывался напрямую перед главой компании Тимом Куком.

Отвечая на главный вопрос, Джони Айв уходит из Apple, чтобы заняться собственной студией дизайна. Она будет называться LoveFrom, ее открытие планируется в следующем году. Партнером Айва стал его старый друг и дизайнер Марк Ньюсон. Apple станет одним из основных клиентов LoveFrom, но пока подробности о сотрудничестве не разглашаются.

Под руководством Джони Айва был разработан дизайн первого iMac, а также дизайн iPod, iPhone и Macbook. Его голосом озвучены большинство роликов с анонсами новых продуктов Apple. Ниже мы собрали самые важные ролики о продуктах Apple с участием Джони:

Также Айв работал над Apple Watch и новым кампусом в Apple Park, который открыли в 2019 году.

После почти 30 лет работы и бесчисленных проектов я горжусь тем, что мы создали процессы, культуру и команду дизайнеров в Apple, которым нет равных. Apple сейчас ярче, сильнее и талантливее, чем когда-либо в своей истории.