«Аватар: Путь воды» собрал уже $1,89 млрд в мире и продолжает лидировать в прокате США — за ним следуют «М3ГАН» и «Кот в сапогах: Последнее желание»

Сборы фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» продолжают расти, перешагнув отметку в $1,89 млрд. Это делает его шестым по величине мировым релизом в истории после «Человека-паука: пути домой нет», собравшего $1,91 млрд.

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«Аватар: Путь воды» принес $31,1 млн за выходные в Северной Америке и, как ожидается, принесет $38,5 млн в целом за уикенд, включая понедельник, 16 января.

Всего в Северной Америке «Аватар: Путь воды» собрал $570 млн, а общий международный доход достиг $1,3 миллиарда долларов. После преодоления размера сборов «Человека-паука: нет пути домой» следующей планкой для преодоления станут «Мстители: Война бесконечности» с кассой $2,04 млрд.

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Во время проката второго «Аватара» случился еще один сильный старт: на второе место вышел фильм «М3ГАН», который собрал $17,9 млн долларов и ожидаемыми $21,2 млн за эти выходные. Это примерно на 40% меньше, чем в первый уик-энд, что является отличным показателем, особенно для фильма ужасов. В мире «М3ГАН» заработал еще $15,4 млн, общая касса ленты может достичь $90 млн.

«Кот в сапогах: Последнее желание» занял третье место в прокате США с $13,4 млн, фильм Тома Хэнкса «Человек по имени Отто» стартовал с кассой $12,6 млн, занимая четвертое место, а «Самолет» Джерарда Батлера замкнул пятерку лучших с $10 млн в свои первые выходные.

Источник: IGN