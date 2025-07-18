Новости Крипто 18.07.2025 comment views icon

Глобальная капитализация крипторынка впервые достигла $4 трлн

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

Глобальная капитализация крипторынка впервые достигла $4 трлн

Общая капитализация рынка криптовалют впервые в истории поднялась до $4,003 трлн. При этом за последние 24 часа продано криптовалют на сумму более $260,2 млрд. Биткоин пока доминирует с 59,91% от общего крипторынка, имея капитализацию $2,39 трлн.

Прорыв биткоина, постоянные притоки средств в ETF и ускорение политической позитивно влияют на крипторынок в целом. BTC вырос до $120,134, приближаясь к своему историческому максимуму. XRP взлетел на 20%, превысив свой предыдущий исторический максимум в $3,4 доллара. Ether поднялся выше $3,600 долларов, достигнув самого высокого уровня с начала этого года.

Solana стоит более $180, Dogecoin прибавил 10,52% стоимости ($0,23 доллара), а Cardano подпрыгнул до $0,86.

Этот рост произошел во время так называемой Криптонедели, поскольку Палата представителей приняла три ключевых криптозаконопроекта, включая законопроекты GENIUS Act о стейблкоинах и CLARITY Act о прозрачности рынка цифровых активов. Трампу только осталось поставить свои подписи.

Крипторали поддерживается институциональной инфраструктурой, регулируемыми продуктами и ростом корпоративного принятия.

Популярные новости

Автор Cyberpunk Edgerunners объяснил депрессивность сериала: «Мы из Польши, а там рождаются и умирают грустными»
Подразделение Deutsche Bank получило разрешение на выпуск евро-стейблкоинов — EURAU
Google запускает Android Canary — новую программу доступа к ранним функциям ОС на Pixel
Hyundai показала заряженный IONIQ 6 N: 641 л.с., 3,2 секунды до сотни и имитация звука ДВС
«Снести» Xbox и Copilot: Windows 11 25H2 позволит удалять системные приложения
Google предоставила ИИ Gemini полный доступ к приложениям Android — без согласия пользователей
Microsoft уволила 9 000 работников — почти 50% в студиях Xbox
Трейлер и постеры персонажей «Мортал Комбат 2» — два мира сошлись в кровавом турнире
Вышел Commodore 64 Ultimate — первый новый компьютер компании за 30 лет
Apple обвинила инженера Vision Pro в похищении «тысяч документов» — перед уходом к конкурентам
Роботакси Volkswagen будут получать данные о дорогах через блокчейн Solana
Токены World Liberty Financial станут открытыми для торговли
Первый тест AMD Ryzen Z2 Extreme в консоли MSI Claw A8 — превосходит Ryzen AI 9 HX 370
В Steam начался «Фестиваль автоматизации» со скидками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory и другие
Intel Nova Lake-AX — 28 ядер процессора, 48 ядер GPU Xe3, но может не выйти
Google запускает новые сервисы в Украине: тариф AI Ultra, создание видео Flow и «оживление» фото
Слишком хрупкие: процессоры Intel Raptor Lake не выдерживают жары в Европе
Массовые штрафы в «Резерв+» за несвоевременное обновление данных — даже тем, кто обновил
Ученые обратили квантовую запутанность и открыли новый закон квантовой физики
YouTube разворачивает плеер «как в Apple» и убирает страницу «Тренды»
Джеймс Бонд для зумеров: звезда «Человека-паука» претендует на роль агента 007
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить