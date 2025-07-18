Глобальная капитализация крипторынка впервые достигла $4 трлн

Общая капитализация рынка криптовалют впервые в истории поднялась до $4,003 трлн. При этом за последние 24 часа продано криптовалют на сумму более $260,2 млрд. Биткоин пока доминирует с 59,91% от общего крипторынка, имея капитализацию $2,39 трлн.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Прорыв биткоина, постоянные притоки средств в ETF и ускорение политической позитивно влияют на крипторынок в целом. BTC вырос до $120,134, приближаясь к своему историческому максимуму. XRP взлетел на 20%, превысив свой предыдущий исторический максимум в $3,4 доллара. Ether поднялся выше $3,600 долларов, достигнув самого высокого уровня с начала этого года.

Solana стоит более $180, Dogecoin прибавил 10,52% стоимости ($0,23 доллара), а Cardano подпрыгнул до $0,86.

Этот рост произошел во время так называемой Криптонедели, поскольку Палата представителей приняла три ключевых криптозаконопроекта, включая законопроекты GENIUS Act о стейблкоинах и CLARITY Act о прозрачности рынка цифровых активов. Трампу только осталось поставить свои подписи.

Крипторали поддерживается институциональной инфраструктурой, регулируемыми продуктами и ростом корпоративного принятия.