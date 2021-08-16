Глобальная версия смартфона ZTE Axon 30 с подэкранной камерой поступит в продажу 9 сентября по цене €499





Китайский бренд ZTE раскрыл подробности глобального релиза своего новейшего смартфона Axon 30 5G с подэкранной камерой, который вышел в Китае в начале этого месяца.

Международная версия ZTE Axon 30 5G появится в свободной продаже с 9 сентября — в том числе и в Украине. Официальная гривневая цена пока неизвестна, но заявлена рекомендованная цена для Европы — €499 (15 679 гривен по текущему курсу).

Axon 30 5G — обновление прошлогодней модели Axon 20 5G. Новая модель получила подэкранную камеру второго поколения. Плотность пикселей в области экрана над камерой увеличили вдвое (с 200 до 400 пикселей на дюйм), что должно устранить перфорацию в экране, которая наблюдалась в оригинальной модели. В то же время инсайдер Ice Universe сразу после анонса отметил, что в более сложных условиях Ice Universe производительность подэкранной камеры Axon 30 5G «никудышная». Подробно о характеристиках Axon 30 5G можно узнать из анонса.

На прошлой неделе также были представлены Xiaomi Mix 4 и Galaxy Z Fold3, которые тоже получили подэкранные камеры-невидимки. Что интересно, на следующий день после презентации топ-менеджер Xiaomi прямо заявил, что в Mix 4 главное не селфи, а экран. То есть, производитель сознательно пожертвовал качеством селфи ради экрана на всю лицевую панель.