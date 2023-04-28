Глобальные поставки PlayStation 5 достигли 38,4 млн устройств. Дефицит преодолен и теперь спекулянты распродают запасы в минус

В рамках публикации своего отчёта за финансовый год, который завершился 31 марта 2023 года, компания Sony заявила, что поставки игровой консоли PlayStation 5 по всему миру достигли показателя 38,4 млн единиц.

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При этом на протяжении последнего квартала финансового года было отгружено 6,3 млн устройств PlayStation 5. Это на 4,3 млн единиц больше, чем в аналогичном квартале предыдущего фискального года. Таким образом Sony смогла существенно нарастить поставки своих игровых консолей, и теперь PS 5 можно довольно легко купить в магазинах.

Такое положение дел очень огорчает спекулянтов, которые массово закупали консоли, а затем продавали их с существенной наценкой. Теперь, когда дефицита нет, и консоли можно купить по рекомендованной производителем цене, спекулянты вынуждены распродавать свои запасы по сниженным ценам. Например, на eBay можно найти PlayStation 5 по цене $450-$490. При этом более дорогие версии включают в комплект поставки игру God of War Ragnarok. В некоторых случаях цена и вовсе достигает $400. Хотя нужно понимать, что зачастую речь идёт о версиях из первых волн поставок, которым были свойственны некоторые проблемы, исправленные в последующих партиях. К тому же при покупке у неофициальных продавцов могут возникать проблемы с гарантией.

Sony также опубликовала несколько дополнительных статистических сведений:

По состоянию на 31 марта 2023 года у PlayStation Plus насчитывалось 47,4 млн подписчиков. Их количество практически не изменилось по сравнению с 31 марта прошлого года.

По состоянию на 31 марта 2023 года в PlayStation Network ежемесячно насчитывается 108 млн активных пользователей, что на 2 млн больше, чем на ту же дату предыдущего финансового года.

За предыдущий квартал было продано 68 млн программных продуктов для PlayStation 5 и PlayStation 4. Это на 2,5 млн меньше, чем за аналогичный период предыдущего финансового года. При этом 9,5 млн копий составляли собственные проекты (14,5 млн за тот же период прошлого года). 70% продаж программных продуктов приходилось на цифровые загрузки полных игр. Это на 1% меньше, чем годом ранее.

Источник: gematsu, wccftech