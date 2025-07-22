Новости Неделя ИИ 22.07.2025 comment views icon

Gmail как маркетплейс: Google тестирует покупки прямо в почтовой рекламе

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Gmail как маркетплейс: Google тестирует покупки прямо в почтовой рекламе

Google десятилетиями зарабатывает миллиарды на рекламе в своих сервисах (Google Search, YouTube и т.д.) и сторонних сайтах. Теперь компания хочет расширить перечень рекламных площадок и перенести покупку товаров непосредственно в электронный ящик. Если тест нового формата пройдет успешно, вкладка «Промоакции» в Gmail может превратиться в полноценную площадку для онлайн-шопинга.

Реклама прямо в электронной почте: как это работает

По данным Search Engine Land, Google уже тестирует новый формат интерактивной рекламы в Gmail. Речь идет о вкладке «Промоакции», которую большинство пользователей игнорирует или просматривает бегло, ища скидки и бонусы от брендов. Теперь эта вкладка может стать витриной для покупок.

Новый формат предусматривает визуальные блоки с товарами, которые содержат:

  • изображение продукции,
  • название бренда,
  • цены,
  • рейтинг со звездами,
  • метки вроде «Бесплатная доставка».

После клика объявление разворачивается в карусель с товарами, которую можно просматривать без перехода на другие сайты. Это превращает вкладку с маркетинговыми письмами в упрощенную торговую платформу, похожую на Google Shopping, но просто во входящих сообщениях.

В тестовой версии, например, представлены бренды роботов-пылесосов iRobot и Wybot, которые демонстрируют свои товары в виде небольшой галереи — прямо в окне почты. Такой подход позволяет пользователю ознакомиться с ассортиментом, не выходя из Gmail.

Влияние на пользователей и бизнес

Для интернет-магазинов это может стать еще одним эффективным каналом для прямого контакта с покупателем, без необходимости вести его на сайт или ждать клика на баннер. Компании смогут совместить визуально привлекательную рекламу с таргетингом по интересам, который давно является преимуществом Google.

Однако не всем такое нововведение понравится. Пользователи, которые привыкли воспринимать Gmail как личное пространство для переписки, могут не обрадоваться еще одному источнику рекламного шума. Особенно если рекламные блоки начнут выглядеть слишком «незаметно» и смешиваться с другими сообщениями или будут занимать большую площадь экрана.

Несмотря на это, новый формат хорошо вписывается в экосистему Google, ведь компания уже давно фильтрует рекламные письма во вкладку «Промоакции». Теперь она хочет сделать эту вкладку более прибыльной и полезной для продаж.

Что будет дальше

Если тест пройдет успешно, Google может расширить новый формат рекламы и на другие сервисы, в частности YouTube и Google Discover — там уже работают кампании Demand Gen, которые ориентированы на стимулирование спроса через визуальные объявления.

YouTube будет вставлять рекламу в самые эмоциональные моменты видео — их будет определять ИИ

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Источник: searchengineland, techradar

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