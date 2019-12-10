Gmail позволит прикреплять к электронным письмам… электронные письма





Команда разработчиков Gmail объявила о запуске новой функции — интересной, и в равной степени необычной. Вскоре сервис предложит возможность прикреплять электронные письма… к другим электронным письмам без необходимости их предварительной загрузки.

Работает функция максимально просто: достаточно просто выделить и перетащить (функция drag & drop) одно или несколько писем в окно написания письма Compose, и все готово (анимация ниже даст наглядное представление).

Еще один сценарий использования функции — можно выбрать одно или несколько сообщений, находясь на главной странице просмотра всех цепочек писем, а затем выбрать опцию «Переслать как вложение» из меню, которое скрывается под троеточием на верхней панели инструментов.

Также можно перетаскивать другие письма прямо из формы быстрого ответа, открыв основное окно.

Да, звучит немного странно, но ведь бывают ситуации, когда нужно прикрепить несколько электронных писем. И как раз в таких случаях эта функция определенно будет предпочтительнее обычной пересылки писем по одному. К тому же, если аккуратно прикрепить три письма во вложении, это ничуть не испортит вид и структуру письма — все компактно и красиво. Более того, вероятность, что получатель что-то упустит из вида из-за нагромождения лишнего текста, в таком случае стремится к нулю.

Вложения могут быть открыты непосредственно в почтовом клиенте, поскольку каждое прикрепленное письмо становится файлом с расширением «.eml». Каждое вложенное письмо по нажатию открывается в новом окне. Никаких ограничений по количеству писем, которые можно прикрепить в одном письме, нет.

Новая возможность прикрепления писем Gmail уже начала распространяться для части корпоративных пользователей G Suite с планом обновления Rapid Release. После 6 января ее получит другая часть пользователей G Suite с планом обновления Scheduled Release. О сроках доступности этой незаурядной функции для рядовых пользователей бесплатного Gmail пока не сообщается, но обычно они получают обновления спустя несколько дней после пользователей G Suite. То есть, до конца января она должна стать доступна всем пользователям Gmail (как обычно, в зависимости от региона строки доступности могут отличаться).

Источник: GSuite