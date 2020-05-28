Gmail внедряет меню быстрых настроек для управления интерфейсом почтового ящика





Доступ к множеству настроек, скрытых в Gmail, нельзя назвать удобным, но скоро ситуация улучшится. Google разработала обновление для своего почтового сервиса и добавила меню быстрых настроек. Благодаря этому пользователи смогут настраивать внешний вид почтового ящика, не покидая главной страницы сервиса. Таким образом, визуальные изменения можно будет оценить сразу же.

Меню быстрых настроек Gmail содержит опцию для изменения плотности отображаемой информации (доступны варианты стандартного, удобного или компактного отображения). Меню также позволяет выбрать, какие электронные письма пользователь хочет видеть приоритетными в почтовом ящике. Ещё одна опция позволяет добавить панель чтения, благодаря чему можно видеть содержимое письма, не открывая его. Наконец, из этого меню можно настроить тему оформления Gmail. Доступ ко всем этим параметрам обеспечивается через меню быстрых настроек в верхней части. Дополнительно отмечается, что Gmail не добавляются новые функции, а просто упрощает доступ к существующим возможностям.

Google уже начала разворачивание меню быстрых настроек для некоторых личных учётных записей Gmail и для пользователей G Suite. Более глобальное разворачивание должно начаться 22 июня.

Источник: The Verge