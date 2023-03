Голливудская улыбка для младенца. Функция Remaster в смартфонах Samsung «улучшила» снимок 7-месячного малыша, добавив… зубы

Владелец Samsung S23 Ultra попытался обработать снимок своей 7-месячной дочери с помощью функции Remaster – программное обеспечение смартфона решило, что на фото не хватает зубов.

Недавно компания уже сталкивалась с обвинениями в «дорисовывании» Луны, но, похоже, программное обеспечение смартфонов Samsung считает, что на фото детей тоже мало деталей.

Владелец S23 Ultra решил опробовать функцию Remaster в программе для просмотра фотографий Samsung Gallery. Он ожидал получить результат, похожий на то, что делает Google Photos с предложением определенных корректировок и фильтров, добавлением четкости изображений и т.д.

Конечно, программа успешно убрала какие-то не очень привлекательные детали с фото. Но то, что больше всего привлекло внимание, так это изменение языка ребенка на ряд ровных белых зубов. Вы можете сравнить оригинальное и «обработанное» изображение:

This is how gross Remastering is on the @SamsungMobile @Samsung #S23Ultra #SamsungS23Ultra. AI casually adding teeth to a 7 month old baby. NO ONE ASKED FOR THIS! pic.twitter.com/X9WUHWS2Hr

— Apricot Lennon 🐱🥙 (@earcity) March 22, 2023