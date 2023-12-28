Голливудский режиссер Майкл Манн рассказал о своих украинских корнях: «Вся моя семья из Житомирской области‎»

80-летний режиссер и четырехкратный номинант премии «Оскар», больше всего известный как автор фильма «Схватка» с Робертом де Ниро и Аль Пачино в главных ролях, дал интервью изданию Village, где среди прочего рассказал, что почти вся его семья на самом деле происходит из Украины.

«Вся моя семья происходит из города Овруч [в Житомирской области]. Когда мой дедушка отправился в США, две его сестры эмигрировали в Аргентину вместе с дедушкой и бабушкой Гектора Бабенко [аргентино-бразильского режиссера украинского происхождения]. Я не знал об этом, пока не познакомился с ним, он рассказал мне эту историю», — говорит Майкл Манн.

Он также добавил, что внимательно следит за нынешней ситуацией в Украине.

«Во-первых, я слежу за борьбой, которую сейчас ведет Украина. Берегите себя, удачи вам. Кстати, недавно я посмотрел документальный фильм Шона Пенна [«Суперсила» о первом этапе полномасштабного вторжения рф в Украину], и это удивительная лента», — рассказывает режиссер.

Следующий фильм Майкла Манна, байопик «Феррари», уже с сегодняшнего дня доступен в украинском прокате. Предыдущая работа режиссера, «Blackhat», выходила еще в 2015-м.

Байопик расскажет о жизни основателя известного итальянского производителя автомобилей и старейшего участника Формулы-1. Его действие будет происходить в 1957 году, когда на гонках Mille Miglia при участии команды Энцо Феррари произошла ужасная трагедия — в авто, за рулем которого находился Альфонсо де Портаго, на скорости 250 км/ч взорвалась шина. Авто врезалось в толпу, в результате чего погибли девять человек вместе с пилотом и пятью детьми. Также байопик покажет отрывки личной жизни легендарного автоконструктора и его бизнеса — в темные времена, когда компания Феррари была в шаге от банкротства.