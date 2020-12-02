Новости
GOODRAM выпустила скоростной SSD IRDM M.2 по цене от 1060 грн

GOODRAM выпустила скоростной SSD IRDM M.2 по цене от 1060 грн

GOODRAM выпустила скоростной SSD IRDM M.2 по цене от 1060 грн


Компания GOODRAM сообщила о выпуске нового высокоскоростного твердотельного накопителя IRDM M.2.

Твердотельный накопитель GOODRAM IRDM M.2 выполнен на базе 8-канального контроллера Phison E12 и чипов флэш-памяти TLC 3D NAND. Новинка использует интерфейс подключения PCIe 3×4 и оснащена DRAM буфером, который призван обеспечить стабильную работу при интенсивных нагрузках.

GOODRAM выпустила скоростной SSD IRDM M.2 по цене от 1060 грн

На выбор пользователей предлагаются модели ёмкостью 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Устройство обеспечивает скорость чтения до 3200 МБ/с и скорость записи до 3000 МБ/с. Подробные технические характеристики и цены различных моделей IRDM M.2 представлены в следующей таблице.

Ёмкость256 ГБ512 ГБ1 ТБ2 ТБ
Скорость чтения3000 МБ/с3200 МБ/с3200 МБ/с3200 МБ/с
Скорость записи1000 МБ/с2000 МБ/с3000 МБ/с3000 МБ/с
IOPS при случайных операциях чтения149 тыс.295 тыс.250 тыс.490 тыс.
IOPS при случайных операциях записи250 тыс.500 тыс.500 тыс.500 тыс.
Рекомендованная цена1060,21 грн1746,34 грн3251,65 грн6423,96 грн

Новый твердотельный накопитель GOODRAM IRDM M.2 обеспечивается 5-летней гарантией производителя. Устройство уже начало поступать в продажу в Украине.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить