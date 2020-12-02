GOODRAM выпустила скоростной SSD IRDM M.2 по цене от 1060 грн

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания GOODRAM сообщила о выпуске нового высокоскоростного твердотельного накопителя IRDM M.2.

Твердотельный накопитель GOODRAM IRDM M.2 выполнен на базе 8-канального контроллера Phison E12 и чипов флэш-памяти TLC 3D NAND. Новинка использует интерфейс подключения PCIe 3×4 и оснащена DRAM буфером, который призван обеспечить стабильную работу при интенсивных нагрузках.

На выбор пользователей предлагаются модели ёмкостью 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Устройство обеспечивает скорость чтения до 3200 МБ/с и скорость записи до 3000 МБ/с. Подробные технические характеристики и цены различных моделей IRDM M.2 представлены в следующей таблице.

Ёмкость 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ 2 ТБ Скорость чтения 3000 МБ/с 3200 МБ/с 3200 МБ/с 3200 МБ/с Скорость записи 1000 МБ/с 2000 МБ/с 3000 МБ/с 3000 МБ/с IOPS при случайных операциях чтения 149 тыс. 295 тыс. 250 тыс. 490 тыс. IOPS при случайных операциях записи 250 тыс. 500 тыс. 500 тыс. 500 тыс. Рекомендованная цена 1060,21 грн 1746,34 грн 3251,65 грн 6423,96 грн

Новый твердотельный накопитель GOODRAM IRDM M.2 обеспечивается 5-летней гарантией производителя. Устройство уже начало поступать в продажу в Украине.