GOODRAM выпустила скоростной SSD IRDM M.2 по цене от 1060 грн
Компания GOODRAM сообщила о выпуске нового высокоскоростного твердотельного накопителя IRDM M.2.
Твердотельный накопитель GOODRAM IRDM M.2 выполнен на базе 8-канального контроллера Phison E12 и чипов флэш-памяти TLC 3D NAND. Новинка использует интерфейс подключения PCIe 3×4 и оснащена DRAM буфером, который призван обеспечить стабильную работу при интенсивных нагрузках.
На выбор пользователей предлагаются модели ёмкостью 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Устройство обеспечивает скорость чтения до 3200 МБ/с и скорость записи до 3000 МБ/с. Подробные технические характеристики и цены различных моделей IRDM M.2 представлены в следующей таблице.
|Ёмкость
|256 ГБ
|512 ГБ
|1 ТБ
|2 ТБ
|Скорость чтения
|3000 МБ/с
|3200 МБ/с
|3200 МБ/с
|3200 МБ/с
|Скорость записи
|1000 МБ/с
|2000 МБ/с
|3000 МБ/с
|3000 МБ/с
|IOPS при случайных операциях чтения
|149 тыс.
|295 тыс.
|250 тыс.
|490 тыс.
|IOPS при случайных операциях записи
|250 тыс.
|500 тыс.
|500 тыс.
|500 тыс.
|Рекомендованная цена
|1060,21 грн
|1746,34 грн
|3251,65 грн
|6423,96 грн
Новый твердотельный накопитель GOODRAM IRDM M.2 обеспечивается 5-летней гарантией производителя. Устройство уже начало поступать в продажу в Украине.