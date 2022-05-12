Google анонсировала Flutter 3: стабильная поддержка macOS и Linux, Firebase и Material Design 3

Около четырёх лет назад Google представила кроссплатформенную среду разработки Flutter. С её помощью разработчики могли создавать приложения для различных платформ, включая Android, iOS, Linux, Windows, macOS и даже интернета. Хотя создание приложений для Windows получило стабильную поддержку еще в феврале, и macOS, и Linux все еще находились в стадии бета-тестирования. Однако в рамках проведения конференции Google I/O была представлена версия Flutter 3 со стабильной поддержкой создания приложений для macOS и Linux.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Межплатформенная поддержка обеих этих платформ подразумевает не только возможность запуска программ, но и соответствие их специфике, включая поддержку определённые функции, которые могут быть уникальными. В связи с этим подчёркивается сотрудничество с Canonical (издатель Ubuntu) с целью «предложить высокоинтегрированный, лучший в своем классе вариант для разработки». В случае macOS реализована поддержка Universal Binary, что позволяет запускать приложения на аппаратных платформах Intel и Apple Silicon.

Также в Flutter 3 улучшена интеграция платформы Google Firebase. В частности, доработана документация, инструменты, добавлены новые виджеты и др. Обновлённый плагин Crashlytics помогает разработчикам отслеживать фатальные ошибки среди пользователей в режиме реального времени. Теперь его проще устанавливать и настраивать.

Очередным улучшением Flutter 3 является поддержка собственного языка дизайна Material Design 3, появившегося в рамках Android 12. И ещё одним важным новшеством является нативная поддержка Apple Silicon – как для разработки, так и для скомпилированного вывода.

Источник: xda-developers