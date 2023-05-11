Google анонсировал Project Tailwind — прототип виртуального блокнота с ИИ для анализа заметок и документов

Записная книжка Project Tailwind обучается на ваших документах и выполняет роль интеллектуального помощника. Google разработал концепт как инструмент для студентов, но может быть востребован в других сферах жизни, где требуется работа с множеством текстов.

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«Как и в настоящей записной книжке, ваши заметки и ваши источники питают Tailwind, — говорит Джош Вудворд, старший директор по управлению продуктами в Google. — Это работает так: вы можете просто выбрать файлы с Google Диска, и он эффективно создает персонализированную и частную модель ИИ для работы с информацией, которую вы ей предоставляете. … Мы поняли, что это не только для студентов. Это полезно для тех, кто синтезирует информацию из множества различных источников. Например, писатели, изучающие статьи, финансовые аналитики, юристы, прорабатывающие дело».

В примере, который Вудворд продемонстрировал на сцене, блокнот получил множество заметок об исследовании, а затем отобрал ключевые темы и предложил вопросы. С помощью инструмента можно создать глоссарий по теме или выполнить другую систематизацию.

Материалов по Project Tailwind довольно мало и не до конца ясно, как именно он работает, но концепция выглядит полезной и привлекательной. Действительно, раз языковые модели ИИ можно точно настраивать для работы с определенными типами данных – почему бы не настроить их на данные пользователя? Пока Google описывает технологию как прототип, который был собран за последние несколько недель с использованием нового API PaLM 2.

Потенциальная проблема индивидуальных моделей ИИ – ограничение вычислительной мощности устройств пользователя. Популярные ИИ используют специальные вычислительные устройства NVIDIA или других производителей, которые компании покупают в больших количествах. Вопросы вызывает и надежность результата – языковые модели зачастую просто выдумывают информацию. Сейчас концепция, предложенная Project Tailwind, выглядит скорее как поле для исследования, а не готовое решение.

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Источник: The Verge