Илон Маск закупил 10 тысяч GPU для создания ИИ-проекта в Twitter – вероятно, генеративного чат-бота, похожего на ChatGPT

Twitter похоже продвинулся вперед с собственным проектом искусственного интеллекта. Илон Маск закупил тысячи графических процессоров для использования в центре обработки компании. Ранее миллиардер нанял двух экс-исследователей DeepMind.

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Проект предполагает создание генеративного ИИ, однако непонятно, как Twitter будет использовать эту технологию. Предполагается, что она поможет компании восстановить рекламный бизнес.

Миллиардер в последнее время активно критиковал создателя ChatGPT – компанию OpenAI, соучредителем которой был в 2015 году. И сейчас можно по-новому взглянуть на недавнее решение Маска подписать открытое письмо с призывом к компаниям на 6 месяцев прекратить разработку ИИ.

«Я не знаю, как некоммерческая организация, которой я пожертвовал примерно $100 миллионов, каким-то образом превратилась в прибыльную компанию с рыночной капитализацией в $30 миллиардов. Если это законно, почему это не делают все?» – написал Маск.

Впрочем, недавний отчет Semafor указывает на то, что вражда предпринимателя с OpenAI является более личной. Сообщается, что в 2018 году Маск сказал Сэму Альтману (ныне гендиректору OpenAI), что исследовательская лаборатория сильно отстает от Google и предложил свою кандидатуру на должность CEO. Альтман и другие соучредители OpenAI отклонили это предложение, а Маск в том же году покинул компанию (ссылаясь на конфликт интересов в своей работе в Tesla) и отказался от обещания предоставить $1 миллиард финансирования, внеся лишь $100 миллионов.

Лаборатория столкнулась с внезапным дефицитом средств, а в 2019 году объявила, что создает коммерческую дочернюю компанию, чтобы получить капитал, необходимый для финансирования своей работы. Фирма начала работать с Microsoft, которая предоставила стартапу миллиарды долларов и ресурсы, одновременно обеспечив себе эксклюзивные лицензии на использование технологий OpenAI в своих продуктах.

Когда OpenAI открыла ChatGPT для публики в ноябре, и чат-бот начал доминировать в заголовках, Маск, как сообщается, был «взбешен». Через месяц он перекрыл доступ OpenAI к базе данных Twitter для обучения. И теперь он, кажется, хочет посоревноваться со своей старой командой.

Ранее при рассмотрении судебного дела против соцсети Маска, оказалось, что Twitter, как компания больше не существует и принадлежит новому предприятию миллиардера под названием X Corp.