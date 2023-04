Google Authenticator не использует сквозное шифрование при облачной синхронизации. Компания обещает добавить его в будущем

Несколько дней назад компания Google добавила облачную синхронизацию аккаунтов в сервис Google Authenticator. Тогда сообщалось, что облачная синхронизация может понизить общий уровень безопасности, если злоумышленник сможет взломать учётную запись пользователя. Но оказалось, что это не единственная угроза безопасности.

В Mysk провели исследование безопасности и обнаружили, что конфиденциальные одноразовые коды доступа, синхронизируемые с облаком, не зашифрованы сквозным шифрованием, что делает их потенциально уязвимыми для злоумышленников.

Секреты — это термин, используемый для обозначения частных частей информации, которые действуют как ключи для разблокировки защищенных ресурсов или конфиденциальной информации; в данном случае одноразовые пароли.

Google has just updated its 2FA Authenticator app and added a much-needed feature: the ability to sync secrets across devices.

TL;DR: Don’t turn it on.

The new update allows users to sign in with their Google Account and sync 2FA secrets across their iOS and Android devices.… pic.twitter.com/a8hhelupZR

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) April 26, 2023