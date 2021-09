Google Calendar будет показывать, сколько рабочего времени занимают различные встречи

Компания Google добавила новую панель Time insights в веб-версию сервиса Calendar. Она показывает пользователям, сколько времени из своей рабочей недели они проводят на встречах.

Функция Time Insights появился через несколько лет после того, как Google и Apple добавили аналогичные возможности в Android и iOS, соответственно, чтобы показать количество времени, потраченного на использование разных приложений. Но хотя эти функции ОС включали возможность устанавливать ограничения по времени для каждого приложения, Google Calendar не позволяет устанавливать аналогичные ограничения для встреч. Вместо этого сервис предоставляет информацию, которая, вероятно, поможет обуздать коллег, одержимых встречами.

Судя по опубликованному скриншоту, функция Time insights показывает, сколько времени было проведено на встречах с разбивкой по неделям. Также можно видеть среднее время, потраченное на встречи. Отдельная сводка показывает, сколько времени ушло на встречи 1-на-1, встречи с большим количеством участников, встречи за пределами офиса. Google отмечает, что эта информация видна пользователю, но не его руководителю. Однако можно увидеть информацию о времени встреч другого человека, если есть разрешение на управление его календарем. Эта функция будет включена по умолчанию, и хотя администраторы Workspace могут отключить её, конечные пользователи могут её свернуть, но не отключить.

Статистика времени, проводимого на встречах, доступна для пользователей с подпиской уровней Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus и Nonprofits. Однако она не будет доступна для клиентов G Suite Basic и Business, а также для пользователей уровней Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals и Frontline. Новая функция будет постепенно разворачиваться на протяжении следующего месяца.

Источник: The Verge