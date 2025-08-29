banner
Google Chrome для Android будет читать вслух ленту новостей Discover

Функция Google Chrome «Прослушать страницу» прекрасно подходит для фонового прослушивания содержания во время выполнения других действий. Теперь можно будет слушать ленту.

Сейчас этот инструмент Google не слишком интеллектуальный. Это простая модель преобразования текста в речь, которая читает то, что видит, и Google хочет это изменить.

Новая функция «Прослушивание ленты», которую впервые заметили в конце июня, теперь появляется у пользователей Chrome Canary, как заметил эксперт по браузерам Leopeva64 в X. Она отображается на главной странице Chrome для Android и на экране новой вкладки.

Браузер фактически предоставляет пользователю краткий голосовой обзор всех статей в ленте Discover, как подкаст. Голоса и стиль речи звучат так же как и в реализации на NotebookLM, что свидетельствует о том же технологическом стеке для работы будущей функции Chrome. После нажатия новой кнопки «Прослушать ленту», Chrome в течение нескольких секунд генерирует контент с помощью искусственного интеллекта, после чего открывает медиаплеер в свернутом состоянии и воспроизводит в нем аудиообзор.

Нажатие на плеер разворачивает его и показывает название статьи, о которой говорит голосовой помощник в данный момент, а также вебсайт, временную шкалу, кнопки для перехода или перемотки на 10 секунд, кнопки для перехода к следующей или предыдущей статье и кнопку воспроизведения/паузы. Медиаплеер поддерживает темы оформления устройства.

Сейчас функция недоступна даже у некоторых пользователей Chrome Canary Android Police, написавший об этом, ожидает, что функция попадет в стабильную версию в конце октября или в начале ноября.

