Google демонстрирует новые AR-возможности, которые скоро появятся в приложениях





Google продолжает развивать свою платформу дополненной реальности ARCore. Компания заявила, что готова представить некоторые обновлённые возможности следующего поколения, которые сделают опыт использования дополненной реальности более реалистичным уже в обозримом будущем.

Грядущие изменения являются частью совершенно нового Depth API, который позволит разработчикам выполнять то, что называется окклюзией, то есть когда виртуальный объект может перекрываться другими предметами и объектами реального мира из-за корректного определения глубины сцены. Смартфон будет лучше понимать расположение каждого объекта и расстояние между ними, создавая приближенную к реальности картинку.

Google утверждает, что может сделать это путём оптимизации существующего программного обеспечения, а вся обработка происходит на самом устройстве. Доступ к новым функциям можно будет получить на любом смартфоне с поддержкой ARCore.

В 2018 году Niantic уже демонстрировала окклюзию на мобильных устройствах, когда виртуальный Пикачу мчался по городской площади и органично вписывался в окружающий его мир. Но тогда это был просто рекламный видеоролик. Поисковый гигант на встрече с представителями СМИ дал возможность попробовать технологию в действии. Пока она работает в поиске Google и в приложении Houzz одноимённого сервиса о домашнем дизайне и декорировании интерьеров.

То, что сделала Google, выходит за рамки окклюзии. Это способ, с помощью которого AR-объекты могут более реалистично взаимодействовать с реальным миром, перемещаться в окружающей среде так, как это сделал бы трёхмерный объект реального мира, и взаимодействовать с поверхностями словно любая другая физическая материя. Для демонстрации этих возможностей компания создала мини-игру.

Google не называет сроков, когда она планирует открыть доступ к Depth API для более широкой аудитории. Новые возможности, скорее всего, появятся в приложениях и веб-приложениях дополненной реальности уже в следующем году.

Ранее Google добавила поддержку дополненной реальности в рамках расширения функциональности панели Knowledge Panel.

Источник: The Verge