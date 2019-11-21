Google добавила ИИ-функцию Smart Compose в Google Docs, но пока только для корпоративных клиентов

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Компания Google решила добавить функцию Smart Compose в Google Docs. Таким образом, теперь при создании документов пользователям будут доступны предположения по вводу текста, созданные посредством искусственного интеллекта.

Функция Smart Compose была представлена в прошлом году. Она является результатом дальнейшего развития функции Smart Reply из Gmail. Но если Smart Reply предлагает короткие варианты ответа на письмо, исходя из анализа его содержимого, то Smart Compose является более функциональным решением. В данном случае функция даёт предположения относительно того, как можно закончить текущее предложение.

Новая функция использует модели машинного обучения Google для составления своих предложений. Эти модели изучают прошлые записи пользователя, чтобы персонализировать свои подсказки (в Gmail можно отключить эту функцию в настройках). Теоретически, это означает, что Smart Compose пишет практически как пользователь, хотя на практике большинство предложений содержат мягкие фразы и корпоративную речь.

Пока что функция Smart Compose в Google Docs ориентирована только на корпоративных клиентов G Suite и доступна в качестве бета-версии только на английском языке. Протестировать её могут только администраторы домена. Подать заявку на доступ можно по следующему адресу.

Источник: The Verge