Google добавила в Chrome OS 81 жесты, привычные для Android





Недавно компания Google объявила о возобновлении работы над выпуском обновлений для Chrome и Chrome OS. Как и было обещано, поисковый гигант подготовил к выпуску обновление Chrome OS 81, которое добавляет некоторые функции в режим планшета в Chrome OS.

Отмечается, что планшетный режим на устройствах Chromebook получил новые функции навигации с помощью жестов подобные тем, которые в настоящее время присутствуют в операционной системе Android. Теперь пользователи могут провести пальцем от нижней части экрана, чтобы перейти на главный экран. Жест с проведением вверх и удерживанием вызывает экран обзора с отображением окон и приложений, работающих в данный момент – для этого нужно провести с левой стороны устройства. Это действие можно использовать в браузере для возврата на предыдущую страницу или в других приложениях для возврата в список приложений.

Панель приложений Shelf также получила несколько улучшений, направленных на повышение удобства использования. Теперь в планшетном режиме можно получить доступ к закрепленным или открытым приложениям при помощи функции Quick shelf. Её можно вызвать небольшим свайпом в нижней части экрана. Кроме того, режим «картинка-в-картинке» теперь поддерживается для всех приложений Play Store и он также будет работать в режиме планшета.

Работа с браузером в Chrome OS 81 также была улучшена, и теперь она должна быть более удобной при работе в планшетном режиме. Обновлённый интерфейс переключения между вкладками теперь похож на версия в Android. Вкладки можно перемещать, перетаскивая их, или же их можно закрыть жестом смахивания вверх. Эта функция сначала появится в Lenovo IdeaPad Duet Chromebook, который, по словам Google, будет доступен в ближайшие пару месяцев.

Источник: neowin