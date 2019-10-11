Google добавила вспомогательные функции для слепых и слабовидящих пользователей в Chrome и Maps





Компания Google прилагает немалые усилия, чтобы сделать свои продукты более полезными и доступными для людей с ограниченными возможностями.

Слепым людям крайне проблематично пользоваться интернетом. Ведь большая часть контента в интернете является визуальной, и если создатели веб-сайтов не используют альтернативный текст для маркировки своих изображений, пользователям программ чтения с экрана или дисплеев Брайля сложно узнать, что показано на странице.

Чтобы решить эту проблему, Google разработала новую функцию для Chrome, которая будет использовать машинное обучение для распознавания изображений и предоставления текстовых описаний того, что они показывают. Данная функция основана на той же технологии, которая позволяет пользователям искать изображения по ключевому слову, а описание изображения генерируется автоматически.

В результате, при обнаружении фотографии рыночного прилавка на веб-странице, Chrome сможет описать текстом такое изображение как «Похоже, фрукты и овощи на рынке». Описания дополнены словом «похоже», чтобы пользователи знали, что такие описания созданы компьютером и могут быть не совсем точными. Ранее в большинстве случаев программы чтения с экрана или дисплеи Брайля могли сообщить лишь что-то в духе «изображение», «немаркированная графика» или название файла (часто состоящее из простого набора букв и цифр), что было совершенно неинформативно.

Эта функция доступна только для пользователей с программами чтения с экрана. Описания изображений будут считываться программой, но визуально не будут отображаться на экране. Чтобы включить описания изображений в Chrome, нужно перейти в «Настройки», а затем перейти в секцию «Дополнительно» в нижней части страницы настроек. Далее следует найти раздел «Специальные возможности» и активировать «Получать описания изображений от Google». Эту функцию также можно включить для отдельных веб-страниц, щелкнув правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню, и выбрать «Получать описания изображений от Google».

Кроме того, специальные возможности для слепых и слабовидящих пользователей появились и в Google Maps. Мобильное приложение теперь помогает таким людям проще добраться до пункта назначения своим ходом. В процессе перемещения приложение будет при помощи голосовой навигации постоянно напоминать пользователям, что они находятся на правильном пути, предупреждать о предстоящем оживлённом пешеходном переходе, сообщать, как далеко следующий поворот, автоматически направлять в правильном направлении, если они должны остановиться.

Данная функция доступна в Google Maps для iOS и Android, но на данный момент только на английском языке в США и на японском языке в Японии. В будущем появится поддержка большего количества языков.

Источник: Engadget, The Verge