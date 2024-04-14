Google добавил в Chrome предварительный просмотр камеры и микрофона для сервисов видеосвязи

Google добавляет в Chrome функцию предварительного просмотра видео и аудио с камеры пользователя, для применения в сервисах видеосвязи, которые работают через браузер (Zoom, Google Meet). Экран предварительного просмотра Chrome позволит настроить камеру и микрофон в Windows 11 и Windows 10.

Сейчас в Google Chrome невозможно предварительно просмотреть собственную камеру или аудио при предоставлении сайтам доступа к ним. Документация Google подтверждает, что Chrome получит предварительный просмотр камеры и микрофона в режиме реального времени.

В 123 версии Chrome функцию включает экспериментальный флажок «chrome://flags#camera-mic-preview», после включения нужно перезапустить браузер. Chrome также позволяет выбрать камеру и аудиоустройство перед тем, как предоставить сайту доступ к ним. Это позволяет заблокировать доступ к нежелательным камерам и микрофонам на уровне браузера.

«Пользователи с несколькими устройствами смогут выбрать камеру или микрофон при запросе разрешений, если только сайт не запросил конкретное устройство через getUserMedia()», — говорится в документах Google.

Как отмечается в документации Mozilla, функция getUserMedia позволяет сайту запрашивать определенный тип оборудования, например, аудиоустройство с определенной функцией, например, встроенным шумоподавлением, или камеру с высоким разрешением.

Онлайн-курс "Створення текстів" від Skvot. Великий практичний курс для розвитку скілів письма та створення історій, які хочеться перечитувати Результат курсу — портфоліо з 9 робіт та готовність братися за тексти будь-яких форматів. Детальніше про курс

Это не повлияет на предварительный просмотр, который предлагают веб-приложения для видеоконференций, как Microsoft Teams или Zoom, но обеспечит больший контроль над камерой и звуком. Окно предварительного просмотра имеет форму закругленного прямоугольника. Для микрофона указатели максимального и имеющегося уровня звука, последний обновляется 5 раз в секунду для более плавной обратной связи.

Источник: Windows Latest