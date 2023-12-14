Новости Софт 14.12.2023 в 16:39 comment views icon

Новый интерфейс Google Chrome на ПК. Как изменился самый популярный браузер?

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Новый интерфейс Google Chrome на ПК. Как изменился самый популярный браузер?

После нескольких месяцев тестирования Google открыла доступ к новому интерфейсу десктопной версии Chrome для всех пользователей, и это самое большое обновление UI популярного браузера за долгое время. Интерфейс Chrome кардинально перерисовали в стиле Material You (актуальное поколение дизайн-системы, заменившей Material Design с релизом Android 12).

Новый интерфейс Google Chrome на ПК. Как изменился самый популярный браузер?
Актуальная версия Google Chrome с новым интерфейсом

Новый дизайн команда Chrome впервые представили в сентябре к 15-летнему юбилею и с тех пор тестировали, постепенно продвигаясь к релизу. Ранее его развернули на смартфонах, а сейчас, с выходом обновления Chrome версии 120, внешний вид браузера заметно изменился и на ПК – больше пути назад нет. О ключевых визуальных изменениях, которые затронули почти все аспекты — меню, диалоговые окна, шрифты, иконки и цвета, уже писалось и говорилось множество раз, но если вдруг из тех или иных упустили предыдущие новости, то нам нетрудно пройтись по ключевым моментам.

Chrome после редизайна – ключевые изменения

Новый интерфейс Google Chrome на ПК. Как изменился самый популярный браузер?

Визуальные изменения направлены на достижение двух ключевых целей: а) повышение читаемости контента; б) сделать браузер более персонализированным. Среди главных визуальных нововведений, которые, как это часто бывает, далеко не всем понравились:

  • Более закругленные элементы повсюду – панель инструментов, меню, вкладки, диалоговые окна. А также новые иконки и дополнительные цветовые палитры.
  • Больше возможностей кастомизации с соответствующими параметрами в разделе «Настройка Chrome». Новые яркие цвета и темы наряду с привычными светлым и темным режимами, а также опция автоматического адаптирования цветовой схемы браузера к цветам устройства, подобная функции динамических тем Android.

Новый интерфейс Google Chrome на ПК. Как изменился самый популярный браузер?

  • Обновлено главное меню инструментов «⋮» с новыми иконками и существенно расширенным списком новых функций, включая новое меню переключения профилей.

Новый интерфейс Google Chrome на ПК. Как изменился самый популярный браузер?

  • На место индикатора HTTPS (🔒) пришел новый значок в адресной строке (Новый интерфейс Google Chrome на ПК. Как изменился самый популярный браузер?) для управления всеми настройками и разрешениями, предоставленными сайту — доступом к камере, микрофону и местоположению, а также просматривать объекты, связанные с конфиденциальностью и безопасностью, такие как файлы cookie и разные данные сайтов.

Новый интерфейс Google Chrome на ПК. Как изменился самый популярный браузер?

  • Переработана боковая панель Закладок, получившая поддержку поиска, параметров сортировки (папки!) и инструментов редактирования, а сами закладки теперь имеют превью, чтобы их было легче различать.

Новый интерфейс Google Chrome на ПК. Как изменился самый популярный браузер?

Также на днях Google обновила Chrome для Android, который также получил новый дизайн раздела Закладок и Списка чтения с достаточно большими изображениями, чтобы легче их все различать.

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Новый интерфейс Google Chrome на ПК. Как изменился самый популярный браузер?
Новый дизайн раздела Закладок и Списка чтения в Chrome для Android

Обновление Chrome уже доступно и автоматически установится при перезапуске браузера на ПК. Если на смартфоне включено автоматическое обновление, новая версия загрузится и установится автоматически. В противном случае необходимо загрузить и установить его самостоятельно из магазина приложений Google.

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