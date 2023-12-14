Новый интерфейс Google Chrome на ПК. Как изменился самый популярный браузер?

После нескольких месяцев тестирования Google открыла доступ к новому интерфейсу десктопной версии Chrome для всех пользователей, и это самое большое обновление UI популярного браузера за долгое время. Интерфейс Chrome кардинально перерисовали в стиле Material You (актуальное поколение дизайн-системы, заменившей Material Design с релизом Android 12).

Новый дизайн команда Chrome впервые представили в сентябре к 15-летнему юбилею и с тех пор тестировали, постепенно продвигаясь к релизу. Ранее его развернули на смартфонах, а сейчас, с выходом обновления Chrome версии 120, внешний вид браузера заметно изменился и на ПК – больше пути назад нет. О ключевых визуальных изменениях, которые затронули почти все аспекты — меню, диалоговые окна, шрифты, иконки и цвета, уже писалось и говорилось множество раз, но если вдруг из тех или иных упустили предыдущие новости, то нам нетрудно пройтись по ключевым моментам.

Chrome после редизайна – ключевые изменения

Визуальные изменения направлены на достижение двух ключевых целей: а) повышение читаемости контента; б) сделать браузер более персонализированным. Среди главных визуальных нововведений, которые, как это часто бывает, далеко не всем понравились:

Более закругленные элементы повсюду – панель инструментов, меню, вкладки, диалоговые окна. А также новые иконки и дополнительные цветовые палитры.

Больше возможностей кастомизации с соответствующими параметрами в разделе «Настройка Chrome». Новые яркие цвета и темы наряду с привычными светлым и темным режимами, а также опция автоматического адаптирования цветовой схемы браузера к цветам устройства, подобная функции динамических тем Android.

Обновлено главное меню инструментов «⋮» с новыми иконками и существенно расширенным списком новых функций, включая новое меню переключения профилей.

На место индикатора HTTPS ( 🔒 ) пришел новый значок в адресной строке ( ) для управления всеми настройками и разрешениями, предоставленными сайту — доступом к камере, микрофону и местоположению, а также просматривать объекты, связанные с конфиденциальностью и безопасностью, такие как файлы cookie и разные данные сайтов.

Переработана боковая панель Закладок, получившая поддержку поиска, параметров сортировки (папки!) и инструментов редактирования, а сами закладки теперь имеют превью, чтобы их было легче различать.

Также на днях Google обновила Chrome для Android, который также получил новый дизайн раздела Закладок и Списка чтения с достаточно большими изображениями, чтобы легче их все различать.

Обновление Chrome уже доступно и автоматически установится при перезапуске браузера на ПК. Если на смартфоне включено автоматическое обновление, новая версия загрузится и установится автоматически. В противном случае необходимо загрузить и установить его самостоятельно из магазина приложений Google.