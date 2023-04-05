Google Drive снял ограничение на 5 млн добавленных файлов — его ввели незаметно, что очень огорчило подписчиков

Google убрал ограничение на количество добавленных в Drive файлов. Недавно его ввели негласно, что обнаружили пользователи. В компании заявили, что ограничение затрагивало лишь небольшое количество аккаунтов. Сейчас в Google изучают альтернативные варианты ограничений.

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Аккаунт Google Drive в Twitter сообщил: «Недавно мы выпустили системное обновление ограничений элементов диска, чтобы сохранить стабильность и оптимизировать производительность. Хотя это повлияло только на небольшое количество людей, мы отменяем это изменение, исследуя альтернативные подходы обеспечения отличного опыта для всех».

We recently rolled out a system update to Drive item limits to preserve stability and optimize performance. While this impacted only a small number of people, we are rolling back this change as we explore alternate approaches to ensure a great experience for all. — Google Drive (@googledrive) April 4, 2023

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В феврале некоторые пользователи Gogogle Drive столкнулись с ошибкой – загрузка файлов не удавалась. Представитель компании подтвердил, что в их случае действовало ограничение на 5 млн созданных файлов, чтобы «предотвратить неправильное использование системы таким образом, чтобы это могло повлиять на стабильность и безопасность».

Об изначальном ограничении не сообщалось, за что Google получил порцию критики от пользователей. Ситуацию усугубляет тот факт, что ограничение коснулось платных пользователей, включая тех, кто подписался на самый высокий уровень Google One, который предоставляет до 30 ТБ хранилища.

Для тех, кто часто создает или загружает файлы небольшие, было вполне возможно достичь установленного предела количества файлов. Кроме того, на Google Drive отсутствует счетчик, который мог бы предупредить пользователей о скором исчерпании лимита. Технически не лучший подход обернулся компрометацией перед пользователями, которые в дальнейшем ждут от Google большей открытости.

Источник: Engadget