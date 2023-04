Google Drive снял ограничение на 5 млн добавленных файлов — его ввели незаметно, что очень огорчило подписчиков

Google убрал ограничение на количество добавленных в Drive файлов. Недавно его ввели негласно, что обнаружили пользователи. В компании заявили, что ограничение затрагивало лишь небольшое количество аккаунтов. Сейчас в Google изучают альтернативные варианты ограничений.

Аккаунт Google Drive в Twitter сообщил: «Недавно мы выпустили системное обновление ограничений элементов диска, чтобы сохранить стабильность и оптимизировать производительность. Хотя это повлияло только на небольшое количество людей, мы отменяем это изменение, исследуя альтернативные подходы обеспечения отличного опыта для всех».

We recently rolled out a system update to Drive item limits to preserve stability and optimize performance. While this impacted only a small number of people, we are rolling back this change as we explore alternate approaches to ensure a great experience for all.

— Google Drive (@googledrive) April 4, 2023