Google Flow создал 100 млн видео и получил новые возможности

Google объявила об обновлении своего инструмента создания фильмов на основе искусственного интеллекта — Flow. Поисковый гигант также сообщил, что с момента запуска с помощью Flow уже создано более 100 млн видео — от личных историй и короткометражных фильмов в кинематографическом стиле до рекламного контента.

Этот рубеж инструмент достиг менее чем за 3 месяца после запуска. Flow представили на нынешней конференции Google I/O. Сейчас он доступен в более чем 149 странах (в том числе в Украине) для пользователей планов Google AI Pro, AI Ultra и AI Ultra for Business.

Flow работает на базе сразу нескольких моделей ИИ Google, в частности Veo, Imagen и Gemini. Для создания истории пользователи могут использовать ИИ-кредиты — они позволяют генерировать контент в процессе работы, а также добавлять собственные материалы. Другими словами, кредиты выполняют роль счетчика и одновременно способа монетизации этого ресурсоемкого инструмента.

Сначала Google предоставляла 1 000 ИИ-кредитов подписчикам AI Pro и 12 500 кредитов для AI Ultra в рамках каждого расчетного цикла. Теперь компания повысила лимит для AI Ultra до 25 000 кредитов на цикл. Это изменение начнет действовать уже со следующего расчетного периода.

Google также отметила, что это обновление распространится на пользователей Workspace в течение ближайших нескольких дней. Важно, что ИИ-кредиты восстанавливаются в начале каждого нового цикла, а неиспользованные кредиты не переносятся дальше.

Кроме Flow, эти кредиты можно использовать и в другом инструменте Google — Whisk. Он способен создавать контент не только на основе текстовых подсказок, но и с использованием изображений. К сожалению, этот инструмент еще недоступен в Украине.

Пользователи без подписки на ИИ-планы Google имеют возможность просматривать созданные другими материалы. Для этого компания запустила онлайн-портал Flow TV, где публикуются видео и короткометражные фильмы, созданные в Flow.

Flow является частью более широких усилий Google по продвижению генеративных моделей ИИ в индустрии развлечений. Ранее компания использовала Gemini для воспроизведения фильма 1939 года на экране площадью 14 865 квадратных метров, запустила программу финансирования ИИ-короткометражек и представила новую инициативу под названием 100 Zeros.

