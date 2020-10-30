Google Health и Mayo Clinic используют ИИ для дальнейших исследований в области лечения рака





Искусственный интеллект постепенно приникает в различные сферы жизни и по возможности улучшает их. Ранее мы сообщали, что системы ИИ используются в медицине для диагностики заболеваний, в частности, разработка Google DeepMind доказала свою эффективность в диагностике рака молочной железы. А теперь Google Health и Mayo Clinic начали изучать, как они могут использовать искусственный интеллект в процессе лечения рака лучевой терапией.

По данным Google, ИИ может помочь ускорить трудоемкую и утомительную подготовку к процедурам лучевой терапией. Лечение лучевой терапией является одним из наиболее распространенных методов лечения рака, которые используются для более половины больных раком в США.

Отмечается, что наиболее трудоёмким этапом в планировании лечения лучевой терапией является метод, называемый «контурирование» мишени. Он включает в себя сегментирование как поражённых раком областей, так и близлежащих здоровых тканей, чувствительных к радиационному облучению во время лечения. Медработники должны кропотливо рисовать линии вокруг чувствительных органов при сканировании, а это трудоёмкий процесс, который может занять до 7 часов для одного пациента.

Google Health совместно с Mayo Clinic работают над исследованием и разработкой системы искусственного интеллекта, которая обеспечит поддержку врачам. Она поможет сократить время, необходимое для планирования, а также повысит эффективность лучевой терапии. Компании намерены разработать алгоритм, который поможет медицинскому персоналу отделить здоровые ткани и органы от опухолей. Также планируется провести исследование того, насколько это будет эффективно в реальных случаях. Google Health и Mayo Clinic уделяют особое внимание раку головы и шеи, который особенно трудно контурировать.

В рамках первого этапа совместного исследования с Mayo Clinic подразделение Google Health надеется разработать и проверить модель, а также изучить, как систему искусственного интеллекта можно было бы развернуть на практике. Технология не будет использоваться в клинических условиях, а алгоритмы будут разрабатываться с использованием только обезличенных данных.

Google надеется, что это исследование поможет ускорить процесс планирования лечения рака методом лучевой терапии, а также потенциально поможет пациентам быстрее получить доступ к лечению.

Источник: wccftech