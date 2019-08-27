Google и Dell представили первые хромбуки Chromebook Enterprise для корпоративных клиентов





Google готовит к выпуску первые устройства Chromebook Enterprise, которые, как ожидается, будут конкурировать с Windows-ноутбуками. В течение многих лет Microsoft доминировала в корпоративном сегменте, но, поскольку организации всё больше стремятся модернизировать компьютерное оснащение, у Google появился шанс бросить вызов софтверному гиганту. В этом ему помогает один из крупнейших партнёров Microsoft, компания Dell.

Dell адаптировала к Chrome OS пару своих популярных бизнес-ноутбуков Latitude: 13-дюймовый трансформер Latitude 5300 и 14-дюймовую классическую модель Latitude 5400. Над ними Google и Dell работали больше года, чтобы гарантировать их готовность к потребностям в информационных технологиях. Оба устройства поставляются с пакетом облачных услуг Dell, которые упрощают их удалённое администрирование, облегчают интеграцию в существующее окружение Windows и управление с помощью таких инструментов, как VMware Workspace One. В Google также обновили свою консоль администратора: ускорили время загрузки, добавили поиск на каждой странице и переработали элементы в стиле Material Design.

Latitude 5300 и 5400 построены на базе процессоров Intel Core i7 8-го поколения, включают до 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объёмом до 1 ТБ. Оба устройства будут предлагаться в версиях с LTE-модемом. Стоимость Latitude 5300 составит $819, а Latitude 5400 – $699.

В будущем Google планирует сотрудничать с другими OEM-производителями, чтобы расширить модельный ряд хромбуков Chromebook Enterprise. Тем интереснее будет наблюдать за ответными действиями Microsoft, которая постоянно пытается противостоять Chrome OS за счёт выпуска более дешёвых ноутбуков на базе Windows. В настоящее время Microsoft также работает над облегчённой версией своей операционной системы под названием Windows Lite, которая сможет конкурировать с Chrome OS. Однако в Google считают, что у них в любом случае будет преимущество благодаря инвестициям в машинное обучение.

Источник: The Verge