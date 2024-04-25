Google Meet теперь позволяет переносить видеозвонки между различными устройствами: ПК, iOS и Android

Google объявила о запуске новой функции в Google Meet, которая позволяет переносить звонки с одного устройства на другое. Причем такой переход происходит плавно и не приводит к прерыванию разговора.

Благодаря этой функции пользователь сможет начать вызов Meet на смартфоне или планшете, а затем при необходимости переключить его на ноутбук. Также можно перевести вызов и в обратной последовательности, начав звонок на ноутбуке и переключив его на мобильное устройство.

Пользователи с обновленным приложением увидят новую пиктограмму во время звонка под названием Switch here. Нажатие этой кнопки начнет процесс общения на новом устройстве, не пропуская ни одного момента. Однако при этом оригинальное устройство потеряет соединение. Хотя при необходимости можно сохранить подключение на обоих устройствах. Для этого надо в приложении Meet выбрать вариант Other joining options. После этого разговор будет доступен на двух устройствах, что даст пользователю определенную свободу действий, когда он захочет разорвать одно соединение.

Эта функция работает на разных платформах, так что пользователи могут перемещать разговор между ПК, iOS и Android. Она уже начала разворачиваться среди пользователей, на ее полноценное внедрение может потребоваться несколько недель.

Источник: androidpolice

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