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Google назвал самые популярные направления отдыха украинцев, в лидерах — все те же Турция, Египет и Болгария

Google назвал самые популярные направления отдыха украинцев, в лидерах — все те же Турция, Египет и Болгария

Google назвал самые популярные направления отдыха украинцев, в лидерах — все те же Турция, Египет и Болгария


Аккурат в разгар сезона отпусков Google Украина опубликовала свежую версию рейтинга самых популярных среди украинцев туристических направлений. Естественно, список был составлен на основании поисковых запросов. В рамках соответствующего исследования компания проанализировала поисковые запросы со словами «отдых в…/відпочинок в…» за последние 3 месяца.

Итак, тройка самых популярных зарубежных направлений для отпуска остается неизменной: первое место – Турция, второе – Египет, а третье, конечно же, Болгария. По сравнению с прошлым годом, в первой десятке два новичка: Черногория и Испания. В целом горячая десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:

  1. Турция
  2. Египет
  3. Болгария
  4. Грузия
  5. Кипр
  6. Греция
  7. Черногория
  8. Хорватия
  9. Тунис
  10. Испания

Что касается внутреннего туризма, то здесь по сравнению с прошлым годом произошли некоторые изменения. Например, прошлогодний лидер Затока с первого места опустился на пятое. Сейчас украинцы чаще ищут информацию про отдых в Бердянске, Карпатах и Одессе. Это и есть тройка лидеров. Весь топ-10 самых популярных направлений внутреннего туризма выглядит следующим образом:

  1. Бердянск
  2. Карпаты
  3. Одесса
  4. Кирилловка
  5. Затока
  6. Геническ
  7. Лазурное
  8. Крым
  9. Железный Порт
  10. Урзуф

В соответствующем пресс-релизе Google в очередной раз ненавязчиво напоминает об арсенале бесплатных инструментов и приложений, способных максимально облегчить путешествие, сделать его более легким и увлекательным. Это сайт Google Поездки, где можно искать авиабилеты, лучшие варианты проживания, получать рекомендации по направлениям поездок; Переводчик Google, поддерживающий более чем 100 языков и, конечно же, Карты Google, которые позволят легко составить маршрут и не дадут потеряться в незнакомом городе.

Источник: Google Украина

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