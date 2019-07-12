Google назвал самые популярные направления отдыха украинцев, в лидерах — все те же Турция, Египет и Болгария





Аккурат в разгар сезона отпусков Google Украина опубликовала свежую версию рейтинга самых популярных среди украинцев туристических направлений. Естественно, список был составлен на основании поисковых запросов. В рамках соответствующего исследования компания проанализировала поисковые запросы со словами «отдых в…/відпочинок в…» за последние 3 месяца.

Итак, тройка самых популярных зарубежных направлений для отпуска остается неизменной: первое место – Турция, второе – Египет, а третье, конечно же, Болгария. По сравнению с прошлым годом, в первой десятке два новичка: Черногория и Испания. В целом горячая десятка зарубежных направлений для отпуска, по мнению украинских пользователей Google, выглядит так:

Турция Египет Болгария Грузия Кипр Греция Черногория Хорватия Тунис Испания

Что касается внутреннего туризма, то здесь по сравнению с прошлым годом произошли некоторые изменения. Например, прошлогодний лидер Затока с первого места опустился на пятое. Сейчас украинцы чаще ищут информацию про отдых в Бердянске, Карпатах и Одессе. Это и есть тройка лидеров. Весь топ-10 самых популярных направлений внутреннего туризма выглядит следующим образом:

Бердянск Карпаты Одесса Кирилловка Затока Геническ Лазурное Крым Железный Порт Урзуф

В соответствующем пресс-релизе Google в очередной раз ненавязчиво напоминает об арсенале бесплатных инструментов и приложений, способных максимально облегчить путешествие, сделать его более легким и увлекательным. Это сайт Google Поездки, где можно искать авиабилеты, лучшие варианты проживания, получать рекомендации по направлениям поездок; Переводчик Google, поддерживающий более чем 100 языков и, конечно же, Карты Google, которые позволят легко составить маршрут и не дадут потеряться в незнакомом городе.

Источник: Google Украина