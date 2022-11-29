Apple назвала лучшие игры и приложения 2022 года

Apple подвела итоги 2022 года в своем магазине App Store, выбрав самые лучшие, на ее взгляд, приложения и игры. В целом Apple отметила 15 проектов, получивших премию App Store Award 2022 – среди них программы для всех платформ компании, включая iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и Apple TV.

Победители App Store Award 2022

Приложения

Приложение года для iPhone — социальная сеть BeReal

Приложение года для iPad — приложение для заметок GoodNotes 5

Приложение для Mac — программа для визуального исследования семейного дерева MacFamilyTree от Synium Software

Приложение года для Apple TV — стриминговый сервис Vix от TelevisaUnivision Interactive

Приложение года для Apple Watch — трекер физических упражнений и фитнеса Gentler Streak от Gentler Stories

Лучшие игры

Лучшая игра для iPhone — Apex Legends Mobile от Electronic Arts

Лучшая игра для iPad — X.D. Moncage от Network Inc

Лучшая игра для Mac — Inscryption от Devolver

Лучшая игра для Apple TV — El Hijo от HandyGames

Лучшая игра для Apple Arcade — Wylde Flowers от Studio Drydock

Номинация «Влияние на культуру»

В этом году Apple добавляет бонусный раздел, чтобы отметить некоторые приложения, которые имели «длительное влияние на жизнь людей и культуру».

How We Feel — приложение для контроля эмоций;

Dot’s Home — игра о расовой несправедливости;

Inua:A Story in Ice and Time — мистическая игра с возможностью изучения исторических событий;

Locket Widget — виджет, показывающий фотографии ваших друзей прямо на главном экране;

Waterllama — трекер, позволяющий пользователю контролировать водный баланс.

В целом, у App Store был сложный 2022 год, который повлиял на его доходы. Продолжались регуляторные баталии, заставлявшие магазин позволить разработчикам использовать посторонние системы для покупок в приложениях в Южной Корее и Нидерландах. США и ЕС также ищут способы контроля над App Store — их новые требования могут заставить Apple ослабить некоторые правила распространения программ и осуществления платежей в App Store.

В октябре App Store ограничил функциональность NFT в приложениях, запретив разработчикам использовать цифровые предметы коллекционирования для разблокирования новых функций. Кроме того, он также требует, чтобы любая система покупки NFT использовала механизм покупки внутри программы Apple и оплачивала комиссию компании. Магазин также обновил свои правила, указав, что будет взиматься плата за покупку продвижения постов в социальных сетях.

Согласно отраслевым данным, чистая выручка App Store упала на 5% из-за глобального экономического спада. Вдобавок, колебания цен валюты по отношению к доллару заставили Apple поднять цены в App Store во многих странах Азии и Европы. Кроме того, новый владелец Twitter Илон Маск также затеял «драку» с технологическим гигантом, заявив, что производитель iPhone «пригрозил, что Twitter не будет доступен в App Store».